Afrique de l'Est: Protection sociale - Echange de bons procédés entre le Congo, les Comores et Madagascar

A l'occasion de l'échange Sud-Sud entre la République du Congo, les Iles Comores et Madagascar, une exposition sur les filets sociaux s'est tenue hier à Anosy. Cet évènement a permis aux trois pays de mettre en valeur la contribution des filets sociaux dans la réduction de la pauvreté et la croissance inclusive. Pour Madagascar, cet échange constitue une opportunité précieuse d'enrichir ses pratiques et d'améliorer les dispositifs existants.

Selon les évaluations de la Banque mondiale, Madagascar a déjà enregistré des progrès significatifs dans le domaine de la protection sociale, rapporte Ghisbert Tsarahita Rivomanana, Directeur Général des Solidarités auprès du ministère de la Population et des Solidarités (MPS). « Parmi les bons procédés identifiés figure l'approche des « mesures d'accompagnement ». Cette stratégie consiste à ne pas se limiter à des transferts monétaires aux bénéficiaires du programme « Haratonaina », mais à leur offrir également des formations en gestion financière », a-t-il expliqué.

L'objectif est de les aider à développer des activités génératrices de revenus, renforçant ainsi leur autonomie économique. Cette approche intégrée, combinant soutien financier et renforcement des capacités, s'inscrit dans une vision à long terme de la lutte contre la pauvreté. Elle vise à assurer une amélioration durable des conditions de vie des populations vulnérables.

Accompagnement

Coordonné par le MPS, financé par la Banque mondiale et mis en oeuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID), le projet Filets sociaux de sécurité (FSS) et Filets de sécurité et de résilience (FSR) a soutenu plus de 1,260 million de familles vulnérables vers des conditions de vie améliorées depuis 2015. Plusieurs programmes de protection sociale sont déployés afin d'accompagner durablement les familles vulnérables vers l'autonomie.

Asa Avotra Mirindra, ou filets sociaux productifs, améliore la productivité locale et préserve l'environnement. Vatsin'Ankohonana et Fiavota, ou transferts monétaires pour le développement humain, renforcent le capital humain et favorisent la scolarisation des enfants au niveau primaire. Quant à Asa Vonjy Voina, des activités de réponse aux chocs, elles soutiennent les communautés pour faire face aux catastrophes naturelles, aux crises sanitaires et aux chocs économiques.