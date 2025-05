Madagascar: Andry Rajoelina à Nosy Be - Série d'inaugurations de « zava-bita » dans le Nord

A l'image de l'ordre du jour assez chargé du Conseil des ministres décentralisé, le séjour du président de la République dans l'île aux Parfums n'est pas de tout repos.

Infrastructures routières

« Beaucoup a été fait mais ce qui reste à faire est considérable ». C'est ce que le chef de l'Etat a souligné dans son discours d'introduction du Conseil des ministres qui s'est tenu hier dans la salle de réunion du bureau local de la Banque Centrale à Hell-Ville. Avec la participation du Premier ministre Christian Ntsay, des membres du gouvernement et des représentants des autorités locales.

L'occasion pour le PRM d'annoncer l'inauguration d'une série de « zava-bita » dans le Nord, entre autres et non des moindres, les infrastructures routières desservant les sites touristiques qui distinguent Nosy Be dont l'axe Hell-Ville - Andilana long de 25,800 km ainsi que celui reliant Hell-Ville à l'aéroport de Fascène en passant par Madiro. Sont en cours, les travaux de réhabilitation des routes menant vers les sites touristiques d'Ampasipohy et le parc national de Lokobe. Il y a aussi la route longue de 32 km qui conduit aux cratères. Et d'ajouter que « plusieurs hôtels ont été construits ».

4 millions de dollars

Dans le domaine de l'énergie, le président Andry Rajoelina annonce la mise en place de parc solaire de 5 MW. « 5 MW supplémentaires sont prévus pour l'année prochaine pour porter le tout à 10 MW », a-t-il promis. En expliquant qu'avec les 3 MW apportés par le secteur privé, les coupures de courant vont cesser. A son avis, « on s'achemine vers la transition énergétique ». Même perspective en ce qui concerne l'eau potable avec un GAP de 1600 m3 par jour actuellement. « On peut porter la production à 4500 m3 », enchaîne-t-il. Avant de faire part d'un budget de 4 millions de dollars pour la réhabilitation et l'amélioration de l'eau potable à Nosy Be. Pareil pour Antsiranana où les travaux seront réalisés en 12 mois.

Brigade spéciale

Le président de la République de signaler également l'inauguration d'EPP, la rénovation d'hôpitaux, l'installation de scanner... Sans oublier les 80 logements « mora » entièrement terminés. « Une nouvelle ville sera même construite à Madiro avec un bloc administratif et un lieu de promenade », a-t-il tenu à dire. Et d'annoncer dans la foulée « la création d'une brigade spéciale de la Gendarmerie nationale pour lutter contre les vols de vanille à Andapa, Antalaha et Vohémar ». Les paysans de la Région SAVA bénéficieront d'une aide en engrais et équipements dans le cadre de la transformation agricole. « Une usine de production d'engrais d'une capacité de 20 000 tonnes par an sera implantée à Ankakabe - Andapa et un silo pouvant contenir 5 000 tonnes dans le SAVA ».

RN 6

Par ailleurs, l'ordre du jour du conseil comportait la réhabilitation du pont de Mahavavy et celui d'Ifasy. Deux ouvrages importants pour la circulation des biens et des personnes dans toute la partie septentrionale de l'Île. Il en est de même de la réhabilitation de la RN6, sur le tronçon Ambondromamy - Antsiranana. L'ouverture d'une bibliothèque numérique à Antsiranana a été aussi décidée par le Conseil des ministres qui ne veut visiblement pas perdre le... Nord.