Madagascar: Crise de l'eau - L'alternative du forage, de plus en plus adoptée

Le forage, une solution que de plus en plus de foyers malgaches adoptent, ces dernières années, face au problème d'eau toujours non résolue à Antananarivo et les environs.

Il y a une dizaine d'années encore, le forage est un moyen utilisé dans les zones non desservies par le réseau public de distribution d'eau, tandis que les grandes villes, dont Antananarivo, sont approvisionnées par le réseau de la Jirama. Cependant, face au problème, jusqu'ici non résolu, au niveau de la distribution d'eau dans le réseau public, de plus en plus de particuliers optent pour le forage, ces dernières années. Cette alternative a un coût. Il faut compter entre 450 000 ariary et 800 000 ariary le mètre linéaire pour un forage.

Généralement, les aquifères sont accessibles au-delà de 30 mètres et peuvent aller jusqu'à 50 mètres de profondeur, après une étude géophysique préalable. La majorité des entreprises de forage proposent un service clé en main, incluant l'investigation géophysique, la réalisation du forage et les diverses installations permettant l'usage de l'eau ainsi obtenue. Le coût total d'un forage est rarement en dessous de 20 millions d'ariary, et peut atteindre 40 millions d'ariary en fonction, notamment, de la situation géographique du terrain et la nature du sol.

Un coût peu accessible à majorité des foyers malgaches, lesquels sont contraints d'opter pour des alternatives moins coûteuses, tels les puits. L'eau obtenue, qu'il s'agisse de puits ou de forage, nécessite une assurance de la qualité bactériologique par le biais d'analyses à effectuer régulièrement afin d'écarter tout risque de contamination pour les usagers.