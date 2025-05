Madagascar: FIM 2025 - 440 exposants au CCI Ivato

Record battu pour la Foire Internationale de Madagascar. L'édition 2025 de cet événement économique voit la participation de 440 exposants nationaux, régionaux et internationaux, disposés à démontrer le dynamisme du secteur privé malgache.

Des exposants désormais habitués à démontrer leur savoir-faire au public mais également et surtout aux potentiels partenaires dans un objectif d'échanger et de conclure des projets de partenariat gagnant-gagnant.

Force pour le développement

Des services, à l'industrie tout secteur confondu, en passant par les inévitables assurances, banques et autres startups, la FIM constitue une plateforme privilégiée pour les PME et les grandes entreprises de montrer leur force pour le développement du pays. Et ce, à travers leur volonté de satisfaire les consommateurs du pays et de tenter de s'imposer au niveau continental et international. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'édition est placée sur le thème :

« Madagascar, un pont vers l'Afrique. Comme l'a déclaré Koloina Ranaivo Rajaonarison, directrice générale adjointe de Madavision, la FIM est un espace inclusif ou chaque opérateur économique petit ou grand, a sa chance de se faire connaître à travers les échanges, les conférences et rencontre B2B et B2C ». Une manière de dire que Madagascar a cette vocation à devenir un lien fort entre l'Océan Indien, l'Afrique et le monde pour le développement des échanges internationaux.

Pont

Le ministre des Transports et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, a représenté le gouvernement lors de la cérémonie d'ouverture de la FIM. Dans le discours qu'il a prononcé, le membre du gouvernement a fait état du potentiel de Madagascar en matière de ressources humaines, mais aussi de ses richesses agricoles et industrielles. La Grande Ile est ainsi un acteur stratégique pour les échanges internationaux et la FIM arrive à point nommé pour construire des ponts durables pour développer davantage la coopération régionale et internationale.

Le thème de pont vers l'Afrique est d'autant plus significatif quand on sait que l'Afrique qui compte 1,2 milliard de consommateurs est un marché qui se trouve à seulement 400 kilomètres du pays. La Foire Internationale de Madagascar se poursuit aujourd'hui au CCI Ivato pour ne se terminer que dimanche prochain. Outre les stands d'exposition et de démonstration, une série de conférences thématiques ainsi que des animations sont prévues pour les professionnels et le grand public. Un rendez-vous à ne pas manquer.