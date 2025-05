Tunisie: Ligue 2 - Dernière journée - Le jour le plus long à Kairouan et à La Marsa

La JSK et l'ASM sont à une victoire de la Ligue 1. L'OCKerkennah et le CSMsaken vont-ils résister à la volonté de ce duo ?

C'est décidément le jour le plus long à Kairouan et à La Marsa pour cette dernière journée de la Ligue 2. Les supporteurs de la JSK et de l'ASM, deux monuments du football tunisien, sont impatients de voir cette journée finir sur une bonne nouvelle. Les deux clubs sont à 3 points de la Ligue 1.

C'est la manière la plus simple de le faire sans attendre les résultats de leurs poursuivants immédiats, l'ASK pour la JSK, ainsi que Jendouba pour l'ASM. Et le hasard du calendrier a voulu que les deux reçoivent pour cette dernière journée à partir de 16h00. La JSK, qui a marqué le pas en cette fin de saison alors qu'elle était en voie libre, ne cherchera que les trois points devant un OCK qui a joué pour l'accession jusqu'à la fin et qui sera l'arbitre entre la JSK et l'ASK (qui accueille Agareb).

Toute la ville de Kairouan est mobilisée pour ce match-couperet où les nerfs et le mental parleront beaucoup. Pour Walid Jerbi et ses équipiers, vouloir faire plaisir au public et redorer le blason de la JSK leur donnera des ailes.

C'est le même raisonnement pour l'ASM (groupe A) demain qui a profité de la chute de Jendouba pour rebondir in extremis. Après un début de saison moyen, les Marsois ont repris confiance et sont maintenant à trois points d'oublier la relégation subie la saison dernière. Là encore, le fait de jouer à domicile va beaucoup aider l'ASM à surclasser le CSMsaken qui devra jouer le jeu à fond.

En même temps, Jendouba, qui se déplace à Hammam Lif, devra gagner et attendre de bonnes nouvelles du stade de La Marsa. Ça va être très difficile quand même après cette catastrophique fin de parcours. Ce sera chaud à Kairouan et à La Marsa, et l'attente se fera longue pour les supporteurs des deux équipes. Encore un effort !