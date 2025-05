Tunisie: Le 'Géoparc Dahar' en lice pour le label UNESCO - Une délégation en mission d'évaluation au pays

L'évaluation du dossier tunisien pour l'inscription du Géoparc Dahar au patrimoine mondial a été au centre d'une séance de travail tenue vendredi au siège du gouvernorat de Tataouine, en présence d'une délégation de l'UNESCO en visite d'inspection dans la région.

La réunion s'est déroulée en présence des membres de la commission scientifique nationale, de plusieurs responsables régionaux et de représentants de la société civile.

À cette occasion, Khaled Hachicha, directeur général de l'Office de développement du Sud, a présenté les atouts humains, les potentialités de développement et les richesses patrimoniales des gouvernorats du Sud-Est, en particulier ceux couverts par le Géoparc Dahar. Cette zone s'étend sur trois gouvernorats, de Matmata au nord (Gabès) jusqu'à Dhehiba (Tataouine) au sud, en passant par Beni Khedache (Médenine).

Le responsable régional a mis en avant les importantes ressources naturelles et les infrastructures existantes dans plusieurs secteurs de développement économique, soulignant l'engagement en faveur du développement durable afin de préserver la richesse naturelle et la diversité du territoire.

Dans leurs interventions, Jameleddine Ben Jabeur, commissaire régional au tourisme, et Mohammed Dabbabi, président de la Fédération du Tourisme Authentique Destination Dahar (FTADD), ont exposé les aspects touristiques et patrimoniaux du Dahar, avec ses multiples sites géographiques et historiques. Ils ont également évoqué la diversité des hébergements (auberges, pensions, résidences rurales), éléments clés du tourisme alternatif.

Les deux responsables ont souligné que la préservation des sites géologiques et patrimoniaux représente un atout majeur pour le développement du tourisme culturel et scientifique. Ils espèrent que l'inscription du Géoparc Dahar au patrimoine mondial viendra renforcer ce secteur prometteur.

Dans une déclaration au correspondant de la TAP à Tataouine, Jean Sumon Pages, représentant de l'UNESCO, a exprimé son admiration pour les sites géologiques visités au cours des deux derniers jours, ainsi que pour la richesse et la singularité du patrimoine de la zone. Il a salué l'enthousiasme de la communauté locale et sa volonté de réussir la candidature tunisienne, mettant en lumière la contribution des femmes artisanes et la valeur scientifique des sites du Géoparc Dahar.

La délégation de l'UNESCO, composée de deux experts -- un Français et un Belge -- effectue une mission de quatre jours dans le Sud-Est tunisien, du 21 au 25 mai. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du dossier technique soumis par la Tunisie en novembre 2024, en vue de l'inscription du Géoparc Dahar parmi les géoparcs mondiaux de l'UNESCO.

Leur tournée couvre plusieurs sites géologiques et géographiques des gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès. Au Musée de la mémoire de la Terre, intégré au Géoparc, les experts ont pu observer de précieux fossiles, notamment de dinosaures datant de plus de 100 millions d'années.

Les experts de l'UNESCO doivent remettre leur rapport d'évaluation d'ici septembre 2025. Le Géoparc Dahar fait partie des 11 nouvelles candidatures à l'inscription au réseau des géoparcs mondiaux de l'UNESCO, qui seront examinées au cours de l'année.

Situé dans le sud-est de la Tunisie, le Géoparc Dahar couvre environ 6 000 km² répartis sur les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès. Il se distingue par ses plateaux en gradins, ses escarpements, vallées et bassins, offrant une transition unique entre les plaines méditerranéennes et le désert du Sahara. Le site s'étend de Remada au sud à Matmata au nord, en passant par le massif du Jebel Tebaga de Médenine, incluant douze communes.

Le géoparc retrace 250 millions d'années d'histoire géologique, avec une grande diversité de formations pétrologiques, une richesse en fossiles, des transformations diagénétiques et une géomorphologie remarquable.

Les géoparcs mondiaux UNESCO sont des zones unifiées où des sites d'importance géologique internationale sont gérés selon une approche intégrée combinant protection, éducation et développement durable. Ce modèle, fondé sur la participation des communautés locales, séduit de plus en plus à travers le monde. Le réseau mondial comprend actuellement 229 géoparcs répartis dans 50 pays.