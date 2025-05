Sénégal: Une convention de partenariat entre la DER/FJ et l'UN-CHK pour renforcer les compétences numériques chez les jeunes et les femmes

Dakar — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) et l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), à travers son programme FORCE-N, ont procédé, jeudi, à Dakar, à la signature d'une convention de partenariat visant à renforcer les compétences numériques et à accompagner les jeunes et les femmes porteurs de projets, a constaté l'APS.

FORCE-N est un programme de formation pour le renforcement des compétences, pour l'emploi et l'entrepreneuriat dans le numérique, financé par la Fondation Mastercard.

"Ce partenariat n'est pas un simple acte administratif. Il est l'expression d'une ambition partagée, celle de bâtir un Sénégal plus inclusif, plus résilient et résolument tourné vers l'innovation, le savoir et l'audace entrepreneuriale", a expliqué Aissatou Mbodji, la déléguée générale à l'entreprenariat rapide.

"A travers ce partenariat, nous choisissons d'unir nos expertises, de conjuguer nos ressources, et surtout, de mettre notre énergie collective au service d'une jeunesse en quête de repères, de compétences et d'opportunités", a-t-elle expliqué.

Selon elle, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes passe par "une démarche intégrée, une démarche qui relie la formation à l'action, le savoir à l'emploi et la créativité à l'impact".

À travers cette convention de renforcement de compétences technologiques pour les jeunes, la DER/FJ et l'UN-CHK s'engagent à "promouvoir les formations certifiantes de FORCE-N au sein des antennes départementales de la DER/FJ" et à "organiser des bootcamps, des actions de sensibilisation et des cycles de formation autour de l'entreprenariat et des compétences numériques".

Il s'agira aussi de mettre en place un dispositif d'accompagnement complet pour 350 porteurs de projets, allant de la formation à la mise à l'échelle via des financements en passant par l'amorçage, et de renforcer le plateau technique de formation avec l'équipement de trois antennes départementales de la DER/FJ, indique-t-on.

Ce partenariat va favoriser les synergies entre les startups accompagnées par la DER/FJ, tout en interconnectant les plateformes pédagogiques des deux institutions, renseignent les initiateurs.

Le recteur de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, professeur Samuel Ouya, a noté que c'est "un véritable cadre de co-construction" qui est mis en place à travers cette convention. "Il associe la formation, l'accompagnement, l'inclusion territoriale, l'accès au financement, mais surtout il place la jeunesse au centre de l'action publique", a-t-il dit.

Il espère que cette collaboration va inspirer d'autres institutions à unir leurs forces pour multiplier les opportunités offertes à la jeunesse.

"Je suis convaincu que c'est à travers ces synergies que nous construisons ensemble un Sénégal souverain où chaque jeune, chaque femme pourra transformer son potentiel en réalisation concrète", estime Samuel Ouya.