Madagascar: Orchidées blanches - Une opération brioches et chocolats pour la solidarité

L'association Les Orchidées Blanches relance sa traditionnelle opération « Brioches et chocolats ». Pour cette édition 2025, dix mille brioches et dix mille chocolats sont mis en vente afin de soutenir ses actions en faveur des personnes en situation de handicap, inscrites et prises en charge dans son centre à Androhibe.

L'objectif est de récolter 20 millions d'ariary, a annoncé Thierry Ramaroson, président de l'association, lors du lancement officiel de la campagne, hier. Les fonds récoltés serviront à financer les sorties pédagogiques, les colonies de vacances, ainsi que les salaires des enseignants et des éducateurs.

Le centre, géré par l'association, offre des services visant à promouvoir l'éducation inclusive, l'accompagnement thérapeutique, ainsi que l'autonomisation des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge : enfants, jeunes ou adultes. Cette levée de fonds se déroule sous l'égide de la Première dame, Mialy Rajoelina, en collaboration avec le ministère de la Population et des Solidarités, ainsi que les Lions Clubs. De nombreuses entreprises et des particuliers ont déjà passé des commandes. Les ventes ont débuté hier et se poursuivent aujourd'hui et demain.