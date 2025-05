Madagascar: Henintsoa Rakotoarimanana - « Rôrô doit s'arranger avec les clubs »

interview

Les phases finales des compétitions nationales, le regroupement des Barea ainsi que la Cosafa Cup se chevauchent. Le président de l'Association CFEM apporte des éclaircissements.

Comment allez-vous gérer ce chevauchement pour boucler à temps le championnat ?

Il faut trouver une solution. Les quarts de finale aller se sont déroulés ce week-end, et les matchs retour auront lieu les 31 mai et 1er juin à Antananarivo. L'équipe nationale partira pour la Cosafa Cup, le 2 juin. Les huitièmes de finale de la Coupe se tiendront les 24 et 25 mai. Les Barea A' disputeront la Cosafa Cup, du 2 au 15 juin, tandis que les Barea A joueront un match amical en France, le 8 juin. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons programmer les demi-finales et la finale, prévue le 29 juin.

Les compétitions nationales et les matchs des Barea sont complémentaires. Nous préparons les compétitions internationales à travers les compétitions nationales. Je pense que le coach Rôrô et les entraîneurs des clubs sauront trouver un terrain d'entente et s'arranger. Dans ce cas, le sélectionneur de l'équipe nationale pourra préparer sa stratégie pendant que les entraîneurs des clubs encore en lice pour les phases finales travailleront de leur côté. En communiquant, ils pourront ajuster la charge d'entraînement des joueurs présélectionnés.

Parviendrez-vous à inscrire le club champion avant la fin juin ?

La finale aura lieu le 29 juin, et nous procéderons à l'inscription du club champion à la Ligue des champions, le 30 juin. Pour la Coupe, la finale est programmée le 6 juin. Nous allons nous coordonner avec la Fédération pour trouver une date pour les demi-finales de la PFL. L'équipe nationale étant engagée à la Cosafa Cup, du début juin jusqu'au 15, il est impossible d'y insérer des matchs durant cette période. Les demi-finales devraient se jouer en semaine, car il ne restera que deux week-ends après la Cosafa et avant la fin du mois de juin. Ces matchs, ainsi que la finale, se tiendront au stade Barea de Mahamasina. Les dates exactes seront fixées avec la Fédération. Mais nous devrions tout boucler avant la fin du mois, c'est-à-dire entre le 15 et le 30 juin.

Avez-vous une solution pérenne pour éviter ce genre de chevauchement ?

Nous n'allons pas chercher un coupable ou pointer du doigt. Nous ne sommes pas encore professionnels, et nous essayons tous de trouver la meilleure solution. Toutefois, le responsable des compétitions au sein de la Fédération devrait communiquer et publier, en début de saison, le calendrier des compétitions nationales. Prenons l'exemple de la phase finale du championnat de football féminin : elle coïncidait avec les dates d'examens des joueuses concernées, ce qui a poussé l'équipe d'Analamanga à se retirer. Tout est désorganisé tant que le calendrier n'est pas clairement établi dès le départ. En cours de saison, la Fédération annonce tardivement la participation à des compétitions internationales comme la Cosafa ou d'autres. Il faut mettre en place une nouvelle méthode de travail dès la saison prochaine.