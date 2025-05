Madagascar: Jubilé - Le Kung Fu malgache souffle ses 45 bougies

La Fédération Malagasy de Kung Fu (FMKF) célèbre cette année un parcours riche de quarante-cinq années. Pour marquer le début du jubilé, la FMKF, dirigée par Avoko Rakotoarijaona, a tenu une conférence de presse hier, à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina.

Ce fut l'occasion pour lui de rappeler les épreuves traversées par le Kung Fu malgache. « S'il y a une discipline sportive qui a été victime d'atrocités (tueries, emprisonnements...) à Madagascar, c'est bien le Kung Fu. Mais grâce à la persévérance et à la solidarité de tous les disciples, nous sommes toujours là. Nous restons debout et plus que jamais déterminés à avancer et à aller plus loin », résume-t-il.

Fondée en 1980 par le Grand Maître Pierre Mizaël Rakotoarijaona, la discipline a traversé les épreuves avec courage et détermination. Aujourd'hui, avec plus de trois cent à quatre cent mille membres issus de toutes les couches sociales, elle continue de grandir, entre transmission de savoir, rénovation de son temple emblématique et ouverture ambitieuse à l'international.

Entouré du président d'honneur, le sénateur Sylvain Rabetsaroana, du sénateur Hajaniaina Tahiana Andrianandrasana, du chef de la région Bongolava, Haja Placide Ramamonjisoa, et des membres de la FMKF, Avoko Rakotoarijaona a détaillé le programme prévu pour le jubilé.

« Nous poursuivrons les tournées dans toute l'île, au sein des sections et des ligues, pour partager des formations et élever le niveau des athlètes. Des compétitions seront organisées à tous les niveaux : sections, ligues et championnat national. »

Et de poursuivre : « La rénovation du temple de Pierre Mizaël à Ambatomirahavavy se poursuivra afin qu'il devienne un sanctuaire et un centre de formation. Et surtout, nous continuerons l'ouverture du Kung Fu malgache à l'international. »

L'ouverture à l'international est rendue possible grâce à l'affiliation de la FMKF à l'International Kung Fu Federation (IKF) en Azerbaïdjan, ainsi qu'à la Fédération des Arts énergétiques chinois (Faec), basée en France. Dans ce cadre, plusieurs maîtres malgaches se rendront prochainement à l'île Maurice pour un échange d'expériences.