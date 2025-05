Tojo& Co, Nary et Tolotra uniront leurs voix et leurs guitares le vendredi 23 mai à 19 h au Pavé Antaninarenina, lors d'un concert caritatif inédit, en soutien au projet de fin d'études des étudiants en Tourisme de l'université d'Antananarivo. « À travers la musique, nous voulons faire voyager les coeurs et construire notre avenir. » C'est par cette déclaration pleine d'émotion que les organisateurs, étudiants en Tourisme, annoncent « Hitety ny Tontolo... », une grande soirée musicale placée sous le signe du partage et de la solidarité.

Au programme : un concert acoustique d'exception avec le groupe Tojo& Co, accompagné des talentueux artistes Nary et Tolotra, tous trois passionnés de « vazotam-boho » et de reprises emblématiques malgaches. Le public sera invité à revivre les plus beaux classiques de Mahaleo, Dadah Rabel, Feo Gasy, Lolo sy ny Tariny, Tsiakoraka et bien d'autres, dans une atmosphère intimiste entièrement portée par la guitare.

Moment fort de la soirée : une interaction inédite avec les spectateurs. « Le public aura la chance de chanter avec les artistes sur scène ! », annonce avec enthousiasme un membre du comité d'organisation. Tojo& Co, connu pour ses interprétations sensibles et authentiques, fera vibrer les cœurs, tandis que Tolotra impressionnera par sa voix étonnamment proche de celle de Dadah Rabel, doublée d'une parfaite maîtrise de la guitare.

Nary, musicien chevronné, a quant à lui déjà partagé la scène avec de grandes figures de la musique malgache. Plus qu'un simple concert, c'est un véritable élan de solidarité. En prenant part à cette soirée, chaque spectateur contribue à la concrétisation du rêve de futurs professionnels du tourisme.

Laissez-vous emporter par les mélodies, et soutenez notre avenir ! », concluent les étudiants, le regard tourné vers l'horizon.