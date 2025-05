Sénégal: Renforcement des compétences, accompagnement des jeunes - La Der et l'Université numérique signent un accord de partenariat

La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) et l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (Unchk) ont signé le 22 mai 2025, une convention spécifique de partenariat. Elle a été paraphée par Aïda Mbodji, déléguée générale de la Der et Pr Samuel Ouya, Recteur de l'Unchk.

Ce partenariat, explique-t-on, vise à renforcer leur collaboration pour le développement des compétences numériques et à l'accompagnement des porteurs de projets, à travers le Programme de formations ouvertes pour le renforcement des compétences pour l'emploi et l'entrepreneuriat dans le numérique (Force-N).

« Cette signature s'inscrit dans la continuité du protocole cadre de coopération signé entre les deux institutions et marque une nouvelle étape dans la concrétisation de leurs engagements communs en faveur de l'inclusion numérique, de la formation certifiante, de l'incubation et de l'accès au financement pour les jeunes et les femmes entrepreneurs », informent les deux structures dans un communiqué conjoint.

À travers cette convention de renforcement de compétences technologiques pour les jeunes, la Der et l'Unchk comptent promouvoir les formations certifiantes de Force-N au sein des antennes départementales de la Der ; organiser des boot camps, des actions de sensibilisation et des cycles de formation autour de l'entrepreneuriat et des compétences numériques. Les deux structures comptent également mettre en place un dispositif d'accompagnement complet pour 350 porteurs de projets, allant de la formation à la mise à l'échelle via des financements Der en passant par l'amorçage ; renforcer le plateau technique de formation avec l'équipement de trois antennes départementales de la Der ; favoriser les synergies entre les startups accompagnées par la Der et les certifiés de Force-N, tout en interconnectant les plateformes pédagogiques des deux institutions.

«L'Unchk, à travers son programme de Foce-N s'engage notamment à former au moins 5 000 bénéficiaires de la Der chaque année via sa plateforme numérique, à organiser des boot camps dans chaque département, et à assurer l'accompagnement de 350 projets dans leurs phases idéation et création », lit-on dans le document.

La Der de son côté, informe la même source, mettra à disposition ses infrastructures territoriales, facilitera la mobilisation des bénéficiaires, assurera la mise en relation avec les dispositifs d'accélération, et dédiera une ligne de financement pour accélérer les projets issus du programme.