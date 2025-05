Sénégal: Stimulation du commerce intra-africain via la digitalisation - La CEA et le Japon lancent un projet d'un million de dollar américain

La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (Cea) et le gouvernement du Japon, représenté par la mission du Japon auprès de l'Union africaine, ont officiellement lancé leur première initiative conjointe visant à soutenir le processus d'intégration économique de l'Afrique en soutenant la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

La Cea souligne que le projet, soutenu par une subvention d'un million de dollars américains provenant du budget supplémentaire pour l'exercice financier 2025, a été officiellement lancé lors d'une réunion tenue à son siège à Addis-Abeba le 13 mai 2025.

Un communiqué de la Cea informe que cette collaboration marque la première occasion pour le Japon d'apporter un soutien financier direct aux travaux de la Cea en faveur de l'intégration africaine, soulignant ainsi un engagement commun en faveur de l'innovation numérique, du commerce inclusif et du développement des chaînes de valeur régionales sur le continent africain.

Le projet, intitulé « Stimuler le commerce intra-africain en tirant parti de la numérisation pour une mise en œuvre efficace et inclusive de la Zlecaf », sera mis en œuvre sur 12 mois et vise à aider les États à soutenir leurs efforts pour mettre en œuvre la Zlecaf, améliorer l'accessibilité des informations commerciales pertinentes, renforcer les écosystèmes numériques et autonomiser les Micros, petites et moyennes entreprises (Mpme) dirigées par des femmes dans les pays de l'Union africaine (Ua), en particulier la Namibie, la Sierra Leone, le Cameroun et la Tanzanie.

Stephen Karingi, directeur de la division de l'intégration régionale et du commerce de la Cea, a salué « ce partenariat inédit avec le Japon » qui « reflète » leur « vision commune d'une Afrique numériquement autonome et économiquement intégrée ». Selon lui, ce partenariat ouvrira de nouvelles perspectives aux Pme, en particulier aux entreprises dirigées par des femmes, et renforcera la coopération nippo-africaine en matière de commerce et de technologie.

M. SUGIO Toru, chargé d'affaires par intérim de la mission du Japon auprès de l'Union africaine, a prononcé le discours d'ouverture au nom de l'ambassadeur Nakagawa Tsutomu et a souligné l'importance de ce nouveau partenariat. « Ce projet ne doit pas se résumer à un ensemble de résultats, mais doit être le catalyseur d'un véritable changement, un changement qui permette aux entreprises africaines de prospérer, aux chaînes de valeur régionales de prospérer et à la promesse de la Zlecaf de se concrétiser pleinement », dit-il.

La réunion de lancement a réuni des représentants de la mission du Japon auprès de l'Ua, de la deivision de l'intégration régionale et du commerce de la Cea et des bureaux sous régionaux de la Cea. Le projet mobilisera également les gouvernements nationaux, le secrétariat de la Zlecaf, les communautés économiques régionales et les acteurs du secteur privé, y compris les Pme japonaises.