Tunisie: Baisse de 2,4% des exportations durant les quatre premiers mois de l'année 2025.

Durant les quatre premiers mois de l'année 2025, les exportations de la Tunisie ont connu une baisse de 2,4% par rapport aux quatre premiers mois de l'année 2024, selon les résultats des échanges commerciaux de ce pays avec l'extérieur aux prix courants établis par l'Institut National de la Statistique (INS).

Ces résultats mettent en exergue des exportations qui ont atteint le niveau de 20 725,2 millions de dinars (MD) contre 21 245,2 MD durant les quatre premiers mois l'année 2024. Quant aux importations elles ont atteint le niveau de 28 019,3 MD contre 25 980 MD durant la même période de l'année 2024.

« Selon les secteurs d'activité, souligne l'INS, les exportations du secteur des industries mécaniques et électriques ont enregistré une hausse de (+2,6%), le secteur des mines, phosphates et dérivés de (+6,1%) et le secteur textile, habillement et cuirs de (+0,1%). »

Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur de l'énergie de (-33%) sous l'effet de la diminution des ventes des produits raffinés (105,8MD contre 621,2MD), ainsi que le secteur des industries agro-alimentaires de (-19,2%) à la suite de la baisse des ventes en huiles d'olives (1758,6MD contre 2450,2MD).

Quant aux importations elles ont atteint le niveau de 28 019,3 MD contre 25 980 MD durant la même période de l'année 2024, soit une hausse de 7,8%. D'après l'INS, selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau des importations des biens d'équipement de (+22,1%), des matières premières et demi-produits de (+11,3%), ce qui dénote une amélioration future de l'investissement et de l'appareil de production, de même les importations des biens de consommation sont en hausse de (+15,7%) et les produits alimentaires de (+0,6%). En revanche, les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de (-14,2%).

« Suite à cette évolution au niveau des exportations (-2,4%) et des importations (+7,8%), le déficit commercial s'établit à un niveau de (-7294,1 MD) contre (-4734,8 MD) durant les quatre premiers mois de l'année 2024 », signale l'INS. Le taux de couverture a ainsi atteint un niveau de (74%) contre (81,8%) durant la même période en 2024.