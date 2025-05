Sénégal: BRVM - Le Price Earning Ratio du marché se rehausse à 11,18x au terme de la semaine du 12 au 16 mai 2025.

Au terme de la semaine du 12 au 16 mai 2025, Le Price Earning Ratio du marché s'est rehaussé à 11,18x contre 10,90x la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Le PER est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action. Selon les spécialistes, son intérêt est qu'il permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action d'une société cotée en Bourse. Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s'accordent à dire que l'entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s'agit d'un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l'objet d'une bulle spéculative.

Toujours Selon la revue de CGF Bourse, le rendement moyen du marché a baissé, passant de 7,89% la semaine précédente à 7,54% durant la période sous revue.

Quant à la capitalisation boursière globale du marché, il a enregistré une hausse de 0,92% à 22 174,73 milliards FCFA contre 21 973,57 milliards FCFA la semaine écoulée.

La plus forte hausse hebdomadaire de cours a été réalisé par le titre SITAB Côte d'Ivoire. « L'action du fabricant et distributeur ivoirien de cigarettes a enregistré une performance remarquable de 43,44% au terme de la semaine écoulée, justifiée par la publication de ses résultats à fin 2024 et à fin mars 2025 ressortis respectivement en évolution de 260,8% et de 144,9% », souligne CGF Bourse dans sa revue. Selon la SGI, les volumes échangés sont cependant ressortis en baisse à 15 293 titres échangés contre 20 019 titres échangés la semaine précédente, en raison de la baisse des contreparties à la vente et de la forte tendance haussière amorcée par le titre. La société a terminé l'exercice 2024 par un résultat net de 44,73 milliards de FCFA contre 12,40 milliards de FCFA en 2023. Elle a ensuite poursuivi cette embellie au premier trimestre 2025 par un résultat net de 9,40 milliards de FCFA contre 3,84 milliards de FCFA au premier trimestre 2024, en raison d'une augmentation opérée sur les prix de vente des cigarettes.

Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours établi par CGF Bourse place ainsi le titre SITAB Côte d'Ivoire en tête (plus 43,44% à 15 750 FCFA), suivie de SETAO Côte d'Ivoire (plus 18,10% à 620 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 17,72% à 11 060 FCFA).

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle de AIR LIQUIDE Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, l'action de ce titre a enregistré une perte de 10,92% sur la semaine écoulée avec des transactions en volume en hausse de 12% à 27 396 titres échangés contre 24 536 titres échangés au cours de la semaine précédente. « Cette baisse se justifie par l'absence de visibilité sur les perspectives d'évolution de la société qui n'a publié aucun rapport d'activités au titre de l'exercice 2024 », analyse la SGI. Elle rappelle que le dernier résultat publié par la société date de juillet 2024 où l'entreprise faisait état de ses chiffres au titre de l'année fiscal 2023 avec un résultat net en hausse de 122% (à 895 millions FCFA) excédentaire pour la troisième année consécutive.

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 12 au 16 mai 2025 par une capitalisation boursière de 10 556,35 milliards de FCFA contre 10 597,07 milliards de FCFA au 09 mai 2025, ce qui représente une régression hebdomadaire de 0,38%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital des obligations « TPCI.O60 - TPCI 5,80% 2021-2028 » et « TPCI.O61 - TPCI 5,90% 2021-2031 », le dernier remboursement de capital de l'obligation « TPCI.O19 - TPCI 5,99% 2015-2025 » et la baisse du prix de l'obligation « FORBT.O1 - FCTC ORABANK 7% 2021-2026 » de 8,12% sur la semaine.

Au terme de la semaine, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 720,82 millions de FCFA contre 144,28 millions de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 576,54 millions de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés (+399,61%). Les échanges sur le marché ont principalement concerné 151 874 titres de l'obligation « FORBT.O1 - FCTC ORABANK 7% 2021-2026 », pour une valeur totale de 590,91 millions de FCFA.