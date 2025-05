Ile Maurice: Ehsan Juman dénonce, Joe Lesjongard saisit la FCC

La nomination du nouveau conseil d'administration de la National Empowerment Foundation (NEF) suscite une vive controverse. Le processus de sélection, supervisé par Kugan Parapen, junior minister de la Sécurité sociale, et Dany Marie, conjointe du ministre Ashok Subron, est sévèrement critiqué.

La présence de Dany Marie, bien qu'officiellement non investie d'un rôle gouvernemental, est au cœur des préoccupations. Sa participation active dans un exercice aussi sensible est jugée inappropriée par plusieurs observateurs, notamment dans les rangs de l'opposition.

Lors d'une conférence de presse en direct d'Ashok Subron et de Kugan Parapen, le député Ehsan Juman a commenté : «Pour ma part, je trouve le mode de nomination du conseil d'administration de la NEF honteux et inacceptable.» Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, a franchi un pas supplémentaire en saisissant officiellement la Financial Crimes Commission (FCC). Dans une lettre adressée à l'institution, il demande l'ouverture d'une enquête :* «Il y a des zones d'ombre et la FCC doit enquêter pour voir si des offenses ont été commises. J'ai mon opinion dessus, mais la FCC doit enquêter pour fournir les éclaircissements nécessaires.»*

Alors que la NEF joue un rôle crucial dans le soutien aux populations vulnérables, cette affaire risque de ternir la crédibilité de l'institution. Certains s'avancent même à dire non au deal papa-piti et non au deal mari-fam.