Ile Maurice: Un rendez-vous clé pour dynamiser les entrepreneurs locaux

Dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises (PME) font face à de nombreux défis, le Salon des PME 2025, avalisé par le dernier Conseil des ministres, se présente comme une opportunité majeure pour booster la visibilité et le développement des acteurs locaux. Organisé par SME Mauritius Ltd, cet événement se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 25 mai à la place des Taxis, à Centre-de-Flacq. Il offrira aux entrepreneurs une plateforme pour exposer leurs produits, valoriser leur savoir-faire et nouer de nouvelles relations d'affaires.

Plus de 80 exposants sont attendus, issus de secteurs variés tels que l'agroalimentaire, la mode, l'artisanat ainsi que les plantes et décorations d'intérieur. Ce salon représente une véritable vitrine pour ces petites entreprises, leur permettant de renforcer leur présence sur le marché et d'échanger directement avec des clients et partenaires potentiels.

Le mois de mai, dédié à la célébration des mères, est une occasion toute particulière pour souligner le rôle des nombreuses femmes entrepreneures qui participent à cet événement. Ces femmes inspirantes conjuguent avec détermination leur vie familiale et leurs ambitions professionnelles. Le Salon des PME leur offre ainsi une tribune essentielle pour accroître leur visibilité, faire reconnaître leur expertise et élargir leurs opportunités commerciales.

Cependant, malgré l'enthousiasme suscité, le calendrier choisi pour l'organisation du salon suscite des interrogations. À seulement quelques jours de l'ouverture, la SME Chamber s'inquiétait du délai accordé aux participants pour se préparer correctement. Son président, Ajay Beedassy, souligne : « Participer à un salon demande du temps, non seulement pour préparer et acheminer les produits, mais aussi pour gérer la production et mobiliser la main-d'œuvre nécessaire. Un délai d'au moins un mois aurait été préférable pour garantir une participation efficace et qualitative.»

La SME Chamber propose notamment de segmenter les événements en fonction des catégories d'entreprises micro, petites ou moyennes afin d'adapter plus précisément les offres et de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe. Ajay Beedassy estime également que la tenue de grands salons mensuels dans des lieux stratégiques pourrait assurer une visibilité continue et régulière pour les entrepreneurs locaux.

De plus, l'authenticité des produits présentés constitue un autre point essentiel. « Ce salon doit être une véritable vitrine de la production locale des PME. Il est crucial d'éviter que des articles importés ne viennent occuper l'espace réservé aux créations mauriciennes », insiste Ajay Beedassy. Cette démarche s'inscrit aussi dans une volonté d'encourager les consommateurs à privilégier les circuits courts et à soutenir les productions locales.

La conjoncture reste en effet difficile pour beaucoup de petites entreprises. « Les ventes et les commandes ont fortement chuté ces derniers temps », explique le président de la SME Chamber.

Enfin, face aux défis croissants auxquels font face les PME, un dialogue régulier avec le ministère de tutelle est indispensable, selon Ajay Beedassy. Il rappelle que la dernière rencontre remonte à février et insiste : « Les PME ont besoin d'un soutien constant et d'une écoute attentive pour traverser cette période délicate.»