Ile Maurice: Des politiciens du MSM impliqués, le gérant condamné en 2021, un viol rapporté en 2024

Développements de taille dans l'affaire de la maison de retraite illégale Fieldview Care Home, à Maison-Blanche, Mon-Goût. Si l'on sait que le gérant n'avait aucun permis pour opérer et prendre en charge des personnes âgées et malades, comme il l'a fait durant de nombreuses années contre des sommes variant entre Rs 20 000 et Rs 21 500 par tête, il s'avère que l'établissement aurait bénéficié du soutien de plusieurs politiciens (ministres à l'époque) de l'ancien régime du Mouvement socialiste militant pour opérer illégalement, sans être inquiété. C'est ce qu'a révélé Ashok Subron, le ministre de la Sécurité sociale, lors d'une conférence de presse à son ministère à Port-Louis, hier.

Il a également confirmé que les agressions sexuelles dont ont été victimes deux résidentes de 63 ans et 70 ans, atteintes d'Alzheimer, le mois dernier, n'étaient pas une affaire isolée au sein de la présumée maison de retraite, car un cas similaire avait déjà été rapporté à la police le 30 septembre 2024, deux mois avant les élections générales. Le ministère de la Sécurité sociale avait alors été alerté et des officiers avaient prévenu le gérant, Sarfaraz Bakar Khan, qu'il agissait à l'encontre de la loi sans qu'il n'y ait, cependant, eu tout de suite concrète.

Plus grave encore : selon Ashok Subron, l'enquête ouverte à la suite de l'éclatement de cette affaire le 10 mai a aussi révélé que Fieldview Care Home avait déjà été condamné pour un même délit en 2021 bien que la compagnie n'ait jamais été incorporée auprès du Registrar of Companies et enregistrée sur aucun registre officiel. Il a aussi précisé qu'en 2022, des personnes «bien placées» dans différents ministères auraient facilité les procédures pour permettre les opérations illégales de Fieldview et ses propriétaires et que c'est la raison pour laquelle, outre les enquêtes de la police, le ministre dit avoir ordonné une enquête interne au sein de la Sécurité sociale pour demander des explications aux officiers. Cela, à la suite de plaintes dans le passé contre cet établissement.

Face à tous ces graves éléments recueillis par les enquêteurs, Ashok Subron a fait savoir que le commissaire à la Sécurité sociale s'est rendu, ce mercredi 21 mai, au Central Crime Investigation Department pour porter plainte, sur les conseils du State Law Office, contre Fieldview Home Care et son gérant pour violation de plusieurs lois, dont les articles 8 et 26 de la Residential Care Homes Act 2023.

Il a aussi indiqué que le cas a été référé à la Financial Crimes Commission (FCC) car «il s'agit d'une compagnie qui n'a jamais existé mais qui a quand même utilisé des Business Registration Numbers sur des documents publics durant plusieurs années et qui se faisait illégalement des millions de roupies tous les mois au détriment de vieilles personnes». Pour clore, le ministre a fait savoir qu'un document sera également adressé à la Mauritius Revenue Authority au sujet de Fieldview pour permettre de faire toute la lumière sur cette sombre affaire.

À noter que le junior minister à la Sécurité sociale, Kugan Parapen, ainsi que la Senior Chief Executive, la Permanent Secretary et le commissaire à la Sécurité sociale étaient aussi présents à cette conférence de presse.