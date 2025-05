Congo-Kinshasa: 88 Sénateurs ont voté pour la levée des immunités, Joseph Kabila - Le Sénat donne l'aval pour des poursuites judiciaires !

C'en est fini. Les carottes sont cuites. Le suspense est levé : l'Ancien Président de la République, Joseph Kabila Kabange, va effectivement comparaitre devant les instances judiciaires de la République Démocratique du Congo. Hier, jeudi 22 mai 2025, la Chambre Haute du Parlement, sous la houlette de son Président, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a, en effet décidé, au cours d'une plénière animée tenue, comme d'habitude, au Palais du peuple, à Kinshasa, de répondre favorablement au réquisitoire de l'Auditeur Général près la Haute Cour Militaire, levant ainsi ses immunités parlementaires. Au total, 88 sénateurs ont réservé un avis positif à la démarche judiciaire, sur un ensemble de 96 votants.

Bien avant l'étape du vote, la Commission spéciale mise en place pour suivre ce dossier avait, dans son rapport, exprimé son autorisation afin que Joseph Kabila réponde devant la Justice pour les faits qui pèsent sur sa réputation. Il est, entre autres, accusé de comploter contre le pays en soutenant la rébellion du M23/AFC dans l'Est de la RDC et d'oeuvrer en permanence en faveur de la déstabilisation des institutions étatiques constitutionnellement reconnues et mises en place.

Depuis un bon moment, Joseph Kabila se trouve être au coeur d'une polémique vive pour ses propos tenus lors d'une sortie médiatique réalisée depuis la République sud-africaine. Durant cet entretien, l'homme aurait minimisé la crise sécuritaire grandissante qui secoue la RDC dans sa partie orientale, affirmant que la démarche engagée par le M23/AFC cadrait parfaitement avec les aspirations des congolais. Une position qui lui a coûté une réplique sans réserve du Gouvernement central suspendant les activités de son parti politique, le PPRD, sur l'ensemble du territoire national.

Mais, avant cet épisode, le Leader du Font Commun pour le Congo (FCC) avait été cité, il y a près de deux ans, par Eric Nkuba, un proche de Corneille Nangaa, arrêté et présenté à Kinshasa, par les services militaires, comme l'un des sponsors de la rébellion armée qui menace la paix et la sécurité dans l'Est du territoire congolais. C'est pour autant dire qu'après l'autorisation des poursuites judiciaires accordée par la Chambre haute du Parlement, Joseph Kabila, qui se trouve à l'étranger, jusque-là, n'aura pas la tâche facile pour sa survie politique. L'étau s'est visiblement resserré sur celui que certains observateurs considéraient encore comme l'un des artisans majeurs de la démocratie en RDC pour avoir consacré la première passation pacifique des pouvoirs, le 19 janvier 2019.