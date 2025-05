Cameroun: L'urgence d'une restitution de la morale primaire dans les jeux politiques et le discours ambiant

Lorsque l'on se proclame leader d'opinion, chef politique, citoyen responsable, père de famille, travailleur honnête ou tout simplement mortel doté de conscience et de conviction, on doit pouvoir élever la voix, et refuser les débordements immoraux.

Rien ne m'incitait ni ne me motivait de prendre ma plume, celle qui dans mon cerveau, fréquente les claviers d'ordinateurs et brime à temps et à contre temps, les lettres l'une après l'autre. Mais voyons, comment se taire devant certaines insanités, certains écarts de langage, certaines dérives et certains débordements ? Certes, la parole est libre, mais oui elle appelle aussi à la responsabilité, à un certain sens de l'éthique à laquelle et pour laquelle, notre adhésion devrait être totale et sans réserve.

C'est bien dommage, très dommage, le constat qui nous perturbe lourdement, au point que sa seule évocation, prendrait des allures d'une publicité faite à quelques imbéciles sans cerveau ni référentiels anthropologiques. Un chef d'Etat est fait pour subir des critiques, affronter des regards, subir des remontrances et des appels à mieux faire. Mais, mais, mais, ce que quelques compatriotes, je me fiche de leurs âges se mettent à faire aujourd'hui, n'a plus rien de normal. Que ceux qui ont cru brocarder sur la santé du chef de l'Etat au point de créer ou de développer des images indigestes et sauvages sur lui, aient au moins le respect de son âge, de son statut d'époux, de père, de grand-père, de chef de famille et d'être humain.

Je me fiche du reste, et je suis comme chacun de nous, porteur d'opinions personnels, de souhaits, de jugements et de mille appréhensions. Quel est le problème, le destin du Cameroun, ou le pantalon du président ? Quel est la préoccupation, les gestes de son épouse ou les turpitudes d'une star qui ne respecte pas les consignes protocolaires relatives au téléphone dans les tribunes ?

La honte devrait nous habiter, si parce que nous avons des ambitions et développons des intrigues et inquisitions, nous en arrivons à oublier que nous sommes tous mortels, tous fils, petits fils ou arrières petits-enfants, filles comme garçons. De grâce, il y a urgence de restituer la morale dans le jeu politique et le discours ambiant. La candidature à un poste électif local ou national, relève de la décision souveraine et discrétionnaire d'un parti politique, et sa consécration effective procède de l'état des rapports des forces en son sein. Je me fiche éperdument de ce que fera chaque parti, je m'en tiens à la façon dont les intérêts nationaux du pays, la paix sociale, la préservation de l'intégrité territoriale et la promotion de notre image internationale sera construite. Demandez le programme et non tout autre chose. Laissons à César ce qui appartient à César.

De grâce, un peu de décence. Le plus grand danger que nous courrons, c'est de nous habituer à ce genre de dérives sans élever la voix, sans protester, comme si la nuit et le jour seraient la même chose, comme si le soleil et la pluie font un. Enfin, la trajectoire de la vie, inclus nécessairement et inévitablement le grand âge, avec ses honneurs et ses horreurs, ses joies et ses désagréments. Puissions-nous en être suffisamment conscients, et apprendre à nous taire parfois ?