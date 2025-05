Sénégal: Phase 1 GTA - 20 à 25 % de la production de Gaz naturel liquéfié orientés vers le marché domestique (officiel)

Dakar — Le chef de l'État a annoncé que d'ici à 2027, 20 à 25 % de la production de Gaz naturel liquéfié de la phase 1 du projet gazier offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA) pourraient être orientés vers le marché domestique pour une baisse structurelle du prix de l'énergie.

Bassirou Diomaye Faye en a fait l'annonce, jeudi, lors d'une visite conjointe avec son homologue mauritanien à la plateforme GTA, située à 10 km au large des côtes de leurs deux pays.

Cette première visite célèbre également "deux jalons historiques récemment franchis : le démarrage de la production de gaz en janvier 2025 et la première exportation de gaz naturel liquéfié en avril 2025, intégrant ainsi officiellement les deux nations au cercle restreint des pays exportateurs de GNL", ont souligné les gouvernements sénégalais et mauritaniens dans un communiqué conjoint.

Le projet GTA est développé par BP et ses partenaires Kosmos Energy, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH).

L'unité de liquéfaction du gaz naturel a officiellement lancé, depuis le 9 février 2025, sa production de gaz naturel liquéfié, avec une capacité annuelle attendue de 2,3 millions de tonnes.

Pour le chef de l'Etat sénégalais, cette plateforme "symbolise bien plus qu'un site industriel".

"Ici, au coeur du hub terminal GTA, à la frontière de nos deux chers pays frères, se lève une nouvelle ère pour le Sénégal, la Mauritanie et pour toute l'Afrique de l'Ouest", a-t-il dit.

Selon lui, "ce projet est d'abord l'histoire d'une ambition partagée, forgée dans la volonté de maîtriser notre destin énergétique, économique et souverain".

Il estime qu'en décidant d'exploiter ensemble leurs ressources, le Sénégal et la Mauritanie ont "choisi de ne pas rester à la périphérie du progrès, mais d'en devenir des acteurs majeurs".

"Priorité absolue accordée à l'approvisionnement des marchés nationaux en gaz"

Le président a souligné que depuis la signature de la décision finale d'investissement en 2018, en dépit des "retards", "la vigilance et la détermination de nos équipes respectives dans un esprit de partenariat exigeant avec les compagnies impliquées ont permis de redresser la trajectoire".

Il a exprimé ses "vives félicitations et la reconnaissance patriotique de toute la nation sénégalaise" à toutes "ces générations de Sénégalais et de mauritaniens qui ont rendu ce jour possible".

Dans son discours dont l'APS a eu copie, le chef de l'Etat sénégalais a insisté sur "un principe (...) non négociable : la priorité absolue accordée à l'approvisionnement des marchés nationaux en gaz".

"Ce gaz est d'abord un levier de développement local, un carburant pour notre souveraineté énergétique, un moteur pour l'industrialisation et la transformation structurelle de nos économies", a-t-il dit.

Il a indiqué que sur cette base, "'le Sénégal a posé des jalons importants pour livrer une partie de ce gaz sorti des entrailles de nos côtes maritimes au marché local".

Le chef de l'Etat a signalé que le contrat de construction du segment Nord du Réseau Gazier Sénégalais (RGS) a été signé, ce qui permettra d'acheminer le gaz de GTA vers la centrale de Gandon, future centrale électrique, pivot de l'électrification du nord du Sénégal.

Il a ajouté que l'Etat, "capitalisant sur les infrastructures de gazéification au large de Dakar", pousse ses contractants à "soutenir la demande croissante en gaz du pays par le biais du Gaz naturel liquéfié provenant directement de GTA".

Ainsi, selon le chef de l'Etat, d'ici à 2027, 20 à 25 % de la production de Gaz naturel liquéfié de la phase 1 de GTA "pourraient être orientés vers le marché domestique pour une baisse structurelle du prix de l'énergie dans notre pays".

"Ce gaz n'a de valeur pour notre peuple que s'il produit de la lumière, de la croissance, de la dignité"

Pour Bassirou Diomaye Faye, "demain, avec les phases futures de ce projet, c'est notre industrie, nos écoles, nos hôpitaux qui bénéficieront directement de cette ressource".

Le chef de l'Etat a salué "l'esprit d'ouverture" du partenaire BP, qui "a marqué son accord pour travailler étroitement avec les deux États et les compagnies nationales afin de concrétiser cette priorité nationale".

"Nous serons attentifs et veillerons à la réalité de cette orientation stratégique", a-t-il assuré.

Selon le chef de l'Etat, "ce gaz n'a de valeur pour notre peuple que s'il produit de la lumière, de la croissance, de la dignité".

Il a souligné que cette valeur passe aussi par le contenu local, "un des piliers d'un développement inclusif".

En dépit des "limites à surmonter", M. Faye estime que "les quelques chiffres à date restent encourageants" avec la création de plus de 3 000 emplois directs et indirects, entre la phase de construction et la mise en production.

Il a annoncé que plus de 250 jeunes Sénégalais et autant de mauritaniens ont été formés dans des métiers techniques liés au gaz offshore.

Le chef de l'Etat a rappelé qu'en janvier 2025, en marge de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko à Nouakchott, un acte additionnel sur le contenu local a été signé, instaurant une nouvelle ère de vigilance partagée.

Selon lui, "il est désormais impératif que les entreprises sénégalaises et mauritaniennes soient traitées et associées en priorité dans les marchés et que la main-d'œuvre locale soit au cœur des chaînes de valeur, notamment dans le cadre du transfert de compétences et de technologie".

"Un levier de transformation nationale"

Ces installations se trouvant en mer, dans des espaces partagés avec les pêcheurs, les communautés côtières, les forces de défense et de sécurité, le chef de l'Etat a souligné que "'des mesures inédites ont été prises".

Il a évoqué "une coopération active entre les marines nationales sénégalaise et mauritanienne, la mise en place d'un comité régional de concertation à Saint-Louis, le dialogue permanent avec les communautés locales".

Selon lui, "sécuriser les plateformes, c'est aussi sécuriser la paix sociale et la stabilité de nos territoires".

L'exploitation du projet GTA n'est qu'un début au regard de l'immense potentiel gazier du Sénégal, note Bassirou Diomaye Faye, soulignant que projets se profilent, comme Yakaar-Teranga, qui "devra lui aussi respecter les mêmes principes : priorité au gaz domestique, développement inclusif, exigence environnementale".

Il a rappelé que "le gaz ne sera une bénédiction que s'il est directement utile aux populations, notamment en électrifiant leurs foyers, en formant les jeunesses ou encore en créant des industries génératrices d'emplois et de valeur ajoutée".

Pour le président Faye, "ce gaz ne peut être exclusivement un simple flux d'exportation ; il doit être un levier de transformation nationale".

"En visitant cette plateforme aujourd'hui, je ne vois pas seulement des infrastructures techniques. Je vois un acte de souveraineté. Je vois un pont vers un meilleur avenir. Je vois le courage de deux nations qui ont décidé de maîtriser leur destin", a-t-il conclu.