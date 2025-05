Gambie: Le président Barrow rappelle aux nouvelles recrues des Forces Armées de la Gambie (GAF) leur responsabilité

Son Excellence le Président Adama Barrow, également Commandant en chef des Forces Armées de la Gambie (GAF), a prononcé le discours principal lors de la cérémonie de passation des trente-neuf (39) recrues des Forces Armées de la Gambie (GAF), les exhortant à rester un symbole d'unité et un pilier de la gouvernance démocratique.

La cérémonie s'est déroulée mercredi sur la place MacCarthy à Banjul.

« Nos troupes doivent toujours agir au service du peuple, en étant responsables devant les autorités civiles et en protégeant les libertés et les droits de chaque citoyen gambien. En tant que commandant en chef, je vous exhorte, vous les nouveaux membres de cette noble institution, à servir d'ambassadeurs de la paix, de la discipline et de l'unité nationale », a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'appel au service militaire n'est pas uniquement une voie professionnelle, mais egalement une vocation noble et honorable qui exige loyauté, courage et un sens inébranlable du devoir.

« Vous devez également vous rappeler qu'il exige de la discipline dans l'action, de l'humilité dans le commandement et l'adhésion aux principes de la démocratie, de l'État de droit et des droits de l'Homme. Lorsque vous portez l'uniforme de nos forces armées, n'oubliez jamais que vous êtes les défenseurs de notre intégrité territoriale et les gardiens des idéaux sur lesquels notre République est ancrée ».

Il a déclaré qu'à notre époque, marquée par des menaces sécuritaires complexes, à la fois traditionnelles et non traditionnelles, le rôle d'une armée professionnelle, alerte et responsable n'a jamais été aussi crucial. « C'est la raison pour laquelle les forces armées gambiennes doivent continuer à évoluer, et ce, en vue de répondre aux nouveaux défis, tels que le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, les menaces cybernétiques et les catastrophes liées au climat.

Il a déclaré que son gouvernement est pleinement dévoué à la modernisation des Forces Armées de la Gambie (GAF) en une institution moderne, professionnelle et dotée de ressources suffisantes.

« Nous continuerons à investir dans les infrastructures, la formation, la logistique, l'équipement et le bien-être du personnel. Conformément à nos valeurs démocratiques, notre programme de modernisation de notre système de défense est ancré dans la transparence, la responsabilité et le respect de la surveillance civile ».

