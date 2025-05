Cote d'Ivoire: La Présidentielle, un jeu d'échec ?

analyse

Nul ne peut aujourd'hui dire avec certitude le tournant que pourrait prendre le processus électoral en Côte d'ivoire, tant ce dernier « se complexifie » de jour en jour, non seulement du fait de l'imbroglio crée par la radiation de Tidjane Thiam des listes électorales, mais aussi du fait de la situation sécuritaire qui est loin d'être optimale.

S'il est vrai que la question de la candidature de Tidjane Thiam n'a pas encore livré son épilogue, suite à l'épisode démission/reconduction du PDCI de ce dernier, consécutif à la décision du tribunal d'Abidjan de confirmer son inéligibilité, il n'en demeure pas moins, que du point de vue de la loi électorale, la clôture de la période de contestation est définitivement actée depuis le 20 Avril 2025.

Par conséquent, la solution que beaucoup d'observateurs semblent préconiser est pour un retour au texte de la CEDEAO qui en l'occurrence indique la possibilité d'un consensus entre les acteurs pour procéder dans le délai de 6 mois qui précède l'élection à des modifications de la loi électorale, y compris le report. Ainsi, on pourrait trouver une solution politique à défaut d'en avoir une qui soit juridiquement pertinente pour faire baisser le niveau de tension perceptible.

On ne voit pas comment, avec les positions figées du côté du pouvoir comme du côté « des oppositions » l'alternative devrait plutôt être recherchée dans un compromis politique, qui à la limite aurait l'effet de reconsidérer les délais légaux aux différentes séquences du processus électoral, et par conséquent donner lieu à une élection inclusive et transparente.

La décision du tribunal d'Abidjan rendue ce 22 Mai 2025, suite à une plainte de Mme Valérie Yapo une responsable du PDCI-RDA, qui avait contesté une mesure disciplinaire prise à son encontre par les Instances de son Parti et qui par la même occasion la nationalité ivoirienne de M. Tidjane Thiam nouvellement investi président du parti, semble peu prou donner des indications sur la voie à suivre.

Les politiciens ivoiriens sauront –ils tirer toutes les leçons de cette décision de justice ? Là est la question ; en tout cas la décision du juge a été on ne peut plus claire. « Régler vos différends politiques selon les textes internes de vos partis avant de me saisir » a-t-il tenu à préciser en clôturant définitivement la question sur la légitimité de Tidjane Thiam et des instances du PDCI et par conséquent de toutes les décisions prises à cet effet.

Ce chapitre qui vient de se terminer n'en reste pas moins singulier, en ce sens que du côté des partisans du PDCI, qui 72 h après la décision confirmant la radiation de Tidjane Thiam des listes, l'avait réinvesti comme président du parti condition sine qua non selon les textes du PDCI pour être leur candidat à la présidentielle.

Autrement dit, l'option résolue est de faire de Tidiane Thiam le candidat du PDCI –RDA pour faire face à Ouattara, si tant est que le Président Ouattara, dont l'investiture par son parti le RHDP, comme candidat à l'élection du 25 Octobre 2025, est prévue pour le 21 Juin 2025, demeure disponible pour « servir son pays » comme il l'a déjà dit. Ce qui n'est pas tout à fait acquis.

D'ici là, il faut s'attendre à un mano à mano, un marquage à la culotte pour parler trivialement entre les PDCI-RDA et le RDHP, chacun gérant à sa manière ses petites crises internes et qui vont peser sur l'issue finale, sans oublier « les embusqués » Soro, Blé Goudé et Gbagbo, qui attendent le dénouement Judicairo- politique pour abattre leurs cartes.