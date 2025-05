Congo-Kinshasa: Bunia - La MONUSCO lance la construction d'une salle de formation pour les acteurs judiciaires

communiqué de presse

Dans la province de l'Ituri, la MONUSCO a procédé, le 22 mai 2025, au lancement des travaux de construction d'une salle de formation destinée aux acteurs de la justice militaire. Le bâtiment sera érigé au sein de l'auditorat militaire supérieur de Bunia. Ce projet fait suite à une requête de l'auditeur militaire supérieur qui a exprimé le besoin d'un espace adapté pour le renforcement des compétences techniques et professionnelles du personnel judiciaire.

Selon l'autorité judiciaire, cette infrastructure s'inscrit dans les efforts de lutte contre l'impunité et de promotion de l'État de droit. Elle contribuera à améliorer les conditions de formation, tout en professionnalisant davantage l'instruction des affaires et la poursuite des infractions dans le cadre de la justice militaire.

Financé à hauteur de 49.998 dollars américains, ce projet à impact rapide est mis en oeuvre par la MONUSCO à travers sa section d'Appui à la justice. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'auditorat militaire supérieur et à garantir une formation continue pour ses agents.

Le colonel Wawina, avocat général près l'auditorat militaire supérieur de l'Ituri, a salué cette initiative, soulignant les bénéfices qu'elle apportera en matière d'encadrement et de développement professionnel : « Cette salle de formation répond à un besoin réel. Jusqu'ici, nous devions louer des salles pour former les jeunes magistrats, ce qui représentait un coût élevé. Désormais, nous pourrons organiser les formations dans un cadre approprié, ce qui améliorera leurs compétences et celles d'autres acteurs judiciaires ».

Soutien de la MONUSCO au secteur judiciaire

En plus de la salle de formation, le projet comprend la construction d'un nouveau secrétariat pour l'auditorat militaire supérieur. Cette infrastructure permettra de séparer physiquement les secrétariats de l'auditorat supérieur et de celui de la garnison, améliorant ainsi l'organisation administrative et les conditions de travail. « Actuellement, le secrétariat de l'auditorat militaire supérieur est confondu avec celui de la garnison, tout comme les informaticiens qui partagent le même espace », a précisé le colonel Wawina.

Josiah Obat, chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, a réaffirmé l'engagement de la Mission à soutenir le secteur judiciaire, dans le contexte de la lutte contre l'impunité : « L'Ituri reste affectée par les conflits armés, avec leur cortège de violations des droits humains et du droit international humanitaire. Ce projet répond à un besoin fondamental, en offrant au personnel judiciaire un cadre adéquat pour développer ses compétences ».

Les travaux, dont la durée est estimée à quatre mois, incluent également la construction d'une salle spécialisée pour les investigations numériques. Un projet complémentaire est en préparation afin d'équiper cette salle avec du matériel adapté.

Ce soutien s'inscrit dans le mandat de la MONUSCO qui prévoit notamment le renforcement des institutions publiques, l'appui au système judiciaire, la lutte contre l'impunité et la consolidation de l'État de droit en vue d'une paix durable en République démocratique du Congo.