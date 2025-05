Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a achevé une visite de quatre jours au Niger. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'engagement de l'UNOWAS pour accompagner le Niger dans ses efforts visant à consolider la paix, la sécurité et le développement.

Durant sa visite, le Représentant spécial a été reçu en audience par le Président, général Abdourahmane Tchiani. Il a également rencontré le Premier ministre, M. Lamine Zeine Ali Mahaman, en présence de Mme Sidikou Ramatou Djermokoye Seyni, ministre de la Population, de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale, M. Sidi Mohamed, ministre de la Jeunesse et des sports, et M. Mamane Sidi, ministre Délégué chargé du Budget. M. Simão s'est aussi entretenu avec M. Mahamadou Issoufou, ancien Président du Niger, les membres du corps diplomatique et de l'équipe pays des Nations Unies.

Avec ses interlocuteurs Nigériens, le Représentant spécial a échangé sur divers sujets relatifs à la stabilité, la paix et la sécurité dans la sous-région. Il a, à cet égard, exprimé son soutien aux efforts fournis par les autorités pour renforcer la stabilité et améliorer la situation humanitaire. Il a également souligné l'importance de maintenir un partenariat actif, tout en réaffirmant l'engagement continu des Nations unies, en coordination avec les différents partenaires, à soutenir le Niger pour consolider la paix, la stabilité et le développement.