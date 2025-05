Gabon: Deux jours pour renforcer les capacités des observateurs électoraux au pays

Les 22 et 23 mai 2025, à Libreville, un grand atelier a permis aux groupes ayant observé l'élection présidentielle du 12 avril dernier, d'échanger et de s'améliorer. La coopération européenne a aidé l'organisation et la réussite de cette rencontre importante.

Le 22 mai : la première journée a commencé avec des présentations sur le travail de suivi des élections, la communication pour mieux informer le public, et la coordination entre différents groupes. Les participants ont aussi débattu en groupes pour mieux partager leurs expériences.

Plusieurs organisations, comme la MOE-OSCs, le ROC, Tournons la Page, La Lune, SOS Prisonniers, et Women Go For Peace, ont déployé des équipes pour observer le scrutin. L'objectif de leur réunion est d'apprendre comment faire encore mieux lors des prochaines élections.

Le 23 mai : la deuxième journée permettra de discuter sur des recommandations pour améliorer le suivi des élections, notamment, la prévention des violences électorales et la gestion du vote par l'administration. À la fin de la journée, un rapport avec ces idées sera rédigé pour renforcer la démocratie au Gabon.

Aujourd'hui, la clôture de l'atelier aura lieu en fin d'après-midi. Ce sera la dernière étape de cette rencontre, où tous les participants résumeront leurs travaux et partageront leurs dernières idées. Ce rassemblement est une étape importante pour mieux préparer la surveillance des futures élections.

Après la clôture, chacun pourra repartir, avec la certitude d'avoir contribué à renforcer la démocratie gabonaise.