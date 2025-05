Gabon: Ulrich Manfoumbi Manfoumbi à l'offensive pour un transport urbain efficace

Le ministre d'État, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a effectué une tournée de terrain auprès des entités sous tutelle du transport public afin d'évaluer la situation et proposer des solutions concrètes. À la SOGATRA, il a constaté une crise financière profonde et a mis en avant une stratégie de redressement progressif, incluant la rénovation des installations et l'étude d'une fusion avec Trans'Urb. Il a également évoqué la suppression de la gratuité des services pour assurer une meilleure viabilité financière.

Chez Taxi Gab+, un projet favorisant l'auto-emploi des Gabonais, le ministre a salué l'accompagnement des bénéficiaires et le travail des mécaniciens locaux. Face aux tensions liées aux remboursements de crédits, il a insisté sur l'importance du dialogue et de la concertation afin de garantir la pérennité du programme et préserver la paix sociale.

Enfin, à Trans'Urb, le ministre d'État a reconnu les efforts déployés pour relancer l'activité après l'attribution par le Président de la République de 10 nouveaux bus Mercedes MCV 260. Il a encouragé la direction pour la remise en circulation de 64 véhicules et réaffirmé son engagement à mener une réforme structurelle, avec une gestion rigoureuse des ressources et une amélioration du service public. Une dynamique forte est enclenchée pour assurer un transport fiable et durable au Gabon.