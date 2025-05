Gabon: Fin de la 7è édition Ecotrop, littoral et mangrove pour la protection de la biodiversité

La 7è édition de l'Ecole de terrain en écologique tropicale (Ecotrop), littoral et mangrove a pris fin ce jeudi 22 mai 2025. Les présentations ont été faites dans l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts en présence des responsables de l'Agence national des parcs nationaux (ANPN), de l'Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) de Maurice Ntossui Allogo, Ministre des Eaux et Forêts et bien d'autres.

L'édition 2025 d'Ecotrop-Littoral et Mangrove a pris fin dans des circonstances favorables et saluées, non seulement par les participants, mais aussi, par les partenaires présents à cette cérémonie. Cet événement de clôture officielle de la 7è édition de l'école de terrain en écologique tropicale Ecotrop, littoral et mangrove s'est déroulé du 10 au 22 mai 2025.

Depuis sa création en 2011, rappelle Omer Ntougou Ndoutoume, Secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), "le programme Ecotrop s'est imposé comme un cadre de formation trans-disciplinaire de référence à destination des étudiants et des professionnels, issus tant du content africain que des pays occidentaux".

Poursuivant ses propos, Omer Ntougou Ndoutoume, a aussi rappelé à toutes fins utiles que ce rendez-vous du donner et du recevoir, vise à renforcer les capacités scientifiques et techniques des participants dans les domaines essentiels tels que : l'Ecologie de la conservation de la biodiversité, la Taxonomie et la Botanique tropicale, la Micro-biologie environnementale, la Géographie physique et humaine ainsi que les sciences humaines appliquées à la gestion des écosystèmes .

Patrick Mickala, Secrétaire général de l'Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) a salué la collaboration entre les deux partenaires. " Depuis 2011, l'USTM a pris part à toutes les écoles de terrain. C'est aujourd'hui, plus d'une centaines d'étudiants qui ont participé à ces rendez-vous de formation, qui de nos jours, exercent dans différents domaines d'activités, tant sur le plan nation qu'international. Pour l'édition 2025, notre établissement a envoyé 15 participants dans deux enseignants et 13 étudiants. C'est dire combien l'USTM tient à cette plateforme" a t-il précisé.

Maurice Ntossui Allogo, Ministre des Eaux et Forêts a lui également apprécié à sa juste valeur, les objectifs que vise Ecotrop. " Il est très important de renforcer les capacités scientifiques et techniques pour une meilleure gestion des écosystèmes . Le Gabon s'est inscrit depuis une bonne vingtaine d'années à la préservation de son environnement.

La vision du Chef de l'Etat, c'est continuer à préserver notre environnement en l'équilibrant avec la valorisation de ses écosystèmes . Donc comprendre, apprendre analyser pour mieux agir et mieux ajuster" a souligné le patron des Eaux et Forêts .

Cette énième édition s'est tenue sur les sites de la direction technique de l'agence national des parcs nationaux, du parc national d'Akanda, du l'Arboretum Raponda Walker, de l'Ecole nationale des Eaux et Forets ainsi que l'Institut de recherche en agronomie forestière. La prochaine édition est attendue avec beaucoup d'intérêts pour la préservation de l'écosystème gabonais, qui va sans doute, inspirer les autres pays.