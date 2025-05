Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Un séminaire live prévu pour le 27 mai

Brazzaville accueillera, le 27 mai, une conférence live dédiée aux entrepreneurs et aux acteurs du monde des affaires congolaises. Avec des enjeux stratégiques et des préparatifs intensifs, cette rencontre promet d'apporter des perspectives nouvelles et d'enrichir les pratiques commerciales dans un environnement en pleine mutation.

À mesure que la date approche, l'enthousiasme grandit et les préparatifs s'accélèrent. La rencontre mettra particulièrement l'accent sur l'impact des réseaux sociaux sur les stratégies commerciales modernes, un sujet devenu incontournable pour les professionnels cherchant à renforcer leur visibilité et leur compétitivité.

Les éditions précédentes ont, certes, marqué les esprits, mais cette année s'annonce exceptionnelle. La transformation rapide du numérique et l'évolution des tendances de consommation en ligne ouvrent de nouvelles opportunités que les participants auront l'occasion d'explorer à travers des échanges dynamiques et des débats enrichissants.

Parmi les experts attendus, Darley Kiyindou, co-coordinateur aux Jatrā chez SJD Cookin, et Lys Ngouma, spécialiste des stratégies commerciales digitales, partageront leur expertise sur les récentes avancées du commerce en ligne.

Leur intervention portera notamment sur les stratégies d'optimisation de la présence numérique et les nouvelles méthodes permettant aux entreprises de renforcer leur visibilité sur les plateformes digitales. Ces discussions approfondiront l'impact des réseaux sociaux et la manière dont ils redéfinissent les pratiques commerciales traditionnelles.

Des ateliers interactifs, panels et sessions de networking rythmeront la journée, permettant aux professionnels de renforcer leurs connaissances et de discuter de meilleures pratiques du secteur. Ces espaces d'échange offriront une opportunité précieuse pour créer des synergies et développer des stratégies adaptées aux défis du marché congolais.

À quelques jours du coup d'envoi, l'excitation est palpable. Ce séminaire s'annonce comme un événement-clé pour l'entrepreneuriat et le marketing digital au Congo. Il offrira une plateforme d'apprentissage et d'échange, où tendances et perspectives seront dévoilées, et où les participants repartiront avec des outils concrets pour dynamiser leur activité. Reste à voir quelles discussions émergeront et quelles nouvelles dynamiques façonneront l'avenir du commerce numérique dans la région.