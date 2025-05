Afrique Centrale: Osiane 2025 - Genesis couronnée du Prix Afrique Innov du Bassin du Congo

La 9e édition du Salon Osiane s'est conclue sur une note inspirante, le 16 mai à Brazzaville, avec la consécration de Genesis, start up venue de la République démocratique du Congo (RDC), qui a remporté le premier Prix Afrique Innov du bassin du Congo. Ce prix prestigieux, accompagné d'un chèque de 15 000 dollars, a été remis dans le cadre du village Visio, espace vitrine des jeunes entreprises à fort potentiel.

Genesis n'est pas arrivée là par hasard. Derrière sa victoire, des mois, voire des années de développement, de tests de terrain, d'interactions et de persévérance. La start up a captivé le jury avec son engagement en faveur de la transition énergétique. En développant des réchauds électriques à induction, cette innovation propose une solution moderne et écologique pour une cuisine plus propre et plus sûre tout en répondant aux besoins de durabilité de notre époque.

Une vision validée par les membres du jury qui ont salué la pertinence sociale et l'impact concret du projet.

Au-delà de la récompense financière, ce prix ouvre à Genesis de nouvelles portes: partenariats potentiels, visibilité à l'échelle régionale et internationale, et surtout la reconnaissance d'un écosystème technologique en pleine ébullition.

Pour la jeune équipe congolaise, cette distinction représente une étape décisive. « Ce prix est une victoire pour toute une génération d'innovateurs africains. Nous avons besoin d'espaces comme Osiane pour montrer au monde que l'Afrique crée, innove et transforme », a déclaré Clever Menji, représentant de la start up.

Le village Visio a réuni trente-sept startups issues de quatre pays africains, notamment le Congo, le Gabon, la RDC, le Cameroun et dix finalistes ont été retenus selon le processus de sélection pour n'en garder que trois qui ont bénéficié des prix, à savoir le Prix du jury décerné à la start-up Eco virtual, le Prix Afrique Jeunesse Innov octroyé à la start up Kokamba et, enfin, le Prix Afrique Innov du bassin du Congo

Avec Genesis, c'est toute une génération d'entrepreneurs africains qui est mise en lumière. Une génération qui ne se contente plus de suivre les tendances mondiales, mais qui crée des solutions locales à fort impact.

Le Salon Osiane, devenu un rendez-vous incontournable de la tech en Afrique centrale, confirme encore une fois son rôle d'accélérateur d'innovations et de révélateur de talents.