Congo-Brazzaville: Théâtre - Abdon Fortuné Koumbha sur scène à Paris

Pour son spectacle "Je suis à prendre ou à laisser", le metteur en scène congolais Abdon Fortuné Koumbha sera sur scène à Paris, du 16 au 17 juin. Artiste culturel pluriel, son parcours témoigne de sa recherche constante et novatrice dans multiples disciplines artistiques. Toujours à la quête de l'excellence, Abdon Fortuné Koumbha lie tradition et modernité pour créer des formes artistiques singulières et surprenantes, plébiscitées par le public et reconnues par ses pairs.

Le spectacle " Je suis à prendre ou à laisser" met en avant l'histoire émouvante d'une jeune femme, Angela, qui quitte son village natal pour la grande ville, portant en elle l'espoir d'une vie meilleure et l'aspiration d'une carrière prometteuse. Rêvant de devenir une grande chanteuse reconnue, elle découvre via son manager les méthodes qu'on lui impose pour devenir une barbie de l'industrie musicale. Entre jeu d'actrices, slam, rap et chansons, cette pièce de théâtre entraîne le public dans un voyage multidimensionnel.

Artiste aux multiples facettes, Abdon Fortuné Koumbha dit " Kaf" est à la fois conteur, comédien, metteur en scène, auteur- formateur et directeur artistique qui séduit les scènes culturelles tant sur le plan national, continental et international. A travers des ateliers de formations, des résidences artistiques, festivals et bien d'autres événements culturels, le conteur congolais parcourt pays et villes pour partager son savoir-faire, son talent artistique et son expérience professionnelle avec le monde afin de faire passer ses messages.

D'ailleurs, l'année dernière a été pour lui celle de grandes réalisations, marquée par des tournées artistiques où il a, d'ailleurs, parcouru des pays tels que la Guyane, la Côte d'Ivoire, dans le cadre du marché des arts du spectacle d'Abidjan, en tant que membre de la commission artistique internationale du festival, au Mali pour son spectacle " 4 heures du matin », à Kinshasa pour le compte du festival " ça se passe à Kinshasa" et à Douala, au Cameroun, dans le cadre du festival compt" art.

La notoriété est aussi son festival Dol"En en scène, grand rendez-vous réunissant des artistes du Congo et d'ailleurs. Cette biennale des petites formes de théâtre met aujourd'hui en avant plusieurs activités, notamment le théâtre, les spectacles de contes, la musique et les lectures de textes contemporains à destination d'un public plus large.

Avec ce festival, Abdon Fortuné Koumbha met en place un programme incluant des ateliers en direction des jeunes, des rencontres sur divers projets, la collaboration créative et le passage de terrain. L'événement est donc devenu une rencontre des comédiens, des metteurs en scène, des auteurs et techniciens de tous les continents pour faire valoir leur savoir faire

Né à Pointe-Noire, au Congo, directeur de l'espace Tiné, Abdon Fortuné Koumbha a travaillé avec plusieurs comédiens, artistes et metteurs en scène dont Hassane Koyaté, François Do, Richard Akbal, Mwambiya Kalengayi, Dieudonné Niangouna, Tsati Tsatou, Jean Jules Koukou. Il a mis en scène " Rapsodie" de Gaël Octavia, " Guyane, mille Guyanes" de David Mérou, " Au coeur de ce pays" de J.M Goetzee. Abdon Fortuné Koumbha est conteur médaillé d'argent aux quatrièmes Jeux de la Francophonie, à Ottawa, au Canada en 2001.

Cofondateur du festival Mantsina sur scène, à Brazzaville, il a été directeur artistique du festival RIAPL à Brazzaville et Dolisie de 2005 à 2017, expert artistique Afrique centrale de l'organisation internationale de la Francophonie à la Commission internationale du théâtre francophone de 2012 à 2018, membre du jury des 9es Jeux de la Francophonie à Kinshasa, en juillet 2023.