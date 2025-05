Sénégal: Saint-Louis - Notre-Dame de Lourdes, une église en quête d'un coup de jeune

Saint-Louis — L'église paroissiale Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis (nord), vieille de plus d'un siècle, se trouve dans un état de délabrement avancé, une situation qui rend plus que jamais sa réhabilitation urgente.

Située dans le faubourg de Sor, l'église paroissiale Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis du Sénégal semble prendre un coup de vieux.

Toutefois, plusieurs fidèles de la communauté chrétienne de la ville tricentenaire continuent de célébrer le culte dans cet office religieux.

Face à cette situation, des autorités de cette église montent au créneau pour faire un plaidoyer fort concernant sa réhabilitation.

"L'église Notre-Dame de Lourdes a célébré l'année passée le jubilé des 125 ans de sa consécration. Donc l'église est un patrimoine de toute la nation sénégalaise. C'est un patrimoine mondial", a lancé l'abbé Louis Gomis, chancelier du Diocèse de Saint-Louis.

Dans un entretien avec l'APS, le religieux est revenu sur la raison pour laquelle cette église paroissiale a été construite.

"Cette église a été construite au cinquantenaire des apparitions de Notre-Dame de Lourdes en France, pour demander à Dieu par l'intercession de Marie la mère de notre Seigneur Jésus-Christ d'épargner cette ville, le pays et de l'Afrique toute entière des épidémies parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'épidémies", explique-t-il.

Il a aussi souligné que "Notre-Dame de Lourdes intercède beaucoup pour la guérison des malades".

L'effondrement du clocher et l'appel aux autorités pour la réhabilitation de l'église

La façade du bâtiment de cette église paroissiale renseigne sur son état de vétusté. Une réhabilitation entière semble s'imposer pour cette bâtisse.

L'abbé Louis Gomis, chancelier du Diocèse de Saint-Louis en témoigne et adresse un message à l'endroit des autorités du pays.

"La vétusté du bâtiment se fait sentir. En 2010, le clocher s'est effondré et nous nous sommes adressés aux autorités, au chef de l'État et aux ministères compétents pour nous aider à réfectionner et à restaurer cette église et surtout que le coeur de la ville de Saint-Louis maintenant se déplace du côté de Sor", a-t-il plaidé.

"Nous avons, poursuit-il, beaucoup de fidèles qui fréquentent cette église hebdomadairement et nous comptons sur les autorités pour nous permettre d'avoir un lieu de culte digne vraiment à notre Seigneur."

Il a également rappelé qu'un courrier a été adressé à l'époque au chef de l'État, Macky Sall. "Après le départ de l'ancien gouvernement, l'État est une continuité et le dossier est donc entre les mains des nouvelles autorités", a notamment souligné le religieux.

Le directeur de la Caritas diocésaine de Saint-Louis, Abbé Jules Bienvenu Bassène abonde dans le même sens.

"C'est un fait que nous vivons tous les jours. Et nous savons que notre église est vieille de plus de 100 ans. Et elle menace au jour le jour de s'effondrer", a-t-il fait remarquer rappelant qu'ils sont en train de célébrer le jubilé des 125 ans d'existence de cette église paroissiale.

"Et si nous regardons les murs, le bâtiment, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir toujours continuer à célébrer dans cet état parce que nous ne sommes même pas en sécurité", alerte par ailleurs le vicaire à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis, très à l'aise dans un col romain.

Il estime que "c'est le moment de continuer à lancer un appel aux bonnes volontés, à l'État et à toutes celles et tous ceux qui peuvent accompagner à la réalisation de ce vœu qui nous est si cher de la rénovation de notre église, nous sommes preneurs".

À l'église paroissiale Notre-Dame de Lourdes, l'écriteau 1895 symbolise la date de démarrage de sa construction. Cette date est différente de sa consécration célébrée en 1899.

Cet édifice religieux est composé à l'intérieur, entre autres, d'une partie réservée aux fidèles en bas, le chœur notamment, le service de l'autel et en haut, la chorale.

Construite à l'époque coloniale, l'église Notre-Dame de Lourdes a une architecture qui semble nécessiter certainement de gros moyens pour sa restauration et sa rénovation.