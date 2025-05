Sénégal: Voir ou revoir - « Dahomey » de Mary Diop

Et si les objets pouvaient parler ? Dans « Dahomey », Maty Diop imagine la voix d'une statuette pour raconter le voyage retour de vingt-six trésors royaux pillés par la France au XIXe siècle et restitués au Bénin en 2021. Ce documentaire singulier sorti en 2024 et couronné par l'Ours d'or à Berlin mêle mémoire, politique et poésie avec une intensité particulière.

Pendant 68 minutes, la réalisatrice franco-sénégalaise plonge le spectateur dans un voyage à la fois physique et symbolique. Des caisses traversent l'Atlantique, mais ce sont surtout les consciences qui s'éveillent. À travers cette voix-off, à la fois intime et intemporelle, Diop donne une âme à ces oeuvres longtemps enfermées derrière des vitrines. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'un retour, c'est celle d'une réparation.

Le film alterne entre scènes tournées en France, dans les coulisses du musée du quai Branly, et moments forts à Cotonou, où l'arrivée des objets suscite émotion et débats. Ce sont surtout les jeunes Béninois, étudiants en art ou en histoire, qui prennent la parole. Ils questionnent la portée réelle de cette restitution : acte symbolique ou début d'un véritable changement ?

Ce qui frappe, c'est la sobriété du dispositif. Pas de surenchère, pas d'explications lourdes. Diop filme avec pudeur, capte les regards, les silences, les gestes. Elle laisse les objets parler, et les jeunes les écouter. Le passé colonial n'est pas seulement raconté : il est ressenti.

Après Atlantique sorti en 2019, Maty Diop poursuit son exploration d'un cinéma habité par les fantômes et les luttes. Dahomey est court, mais dense. Un film qui ne donne pas toutes les réponses, mais pose les bonnes questions. Et qui rappelle que la restitution des oeuvres d'art n'est pas qu'un sujet de musée : c'est une affaire de mémoire, de justice et d'avenir.

Un film à voir ou revoir, pour repenser les liens entre les continents et se demander : que veut dire « revenir » quand on a été arraché ?