Du 14 au 17 mai s'est tenu à Dakar, au Sénégal, un symposium sur le thème " La démocratie au féminin " auquel a participé Franche Orchidée Malanda, militante pour les droits des femmes, après avoir fait valoir sa voix au concours organisé sur les plateformes sociales de la Pre Fatou Sow, sociologue sénégalaise.

Un chemin se trace, lentement mais sûrement, dans la défense des droits des femmes en République du Congo. Des talents se révèlent, des étoiles se lèvent. Militante pour les droits des femmes et responsable des programmes de l'Association Kaani assistance, Franche Orchidée Malanda tient à faire valoir sa voix pour la cause des femmes très souvent incomprise et très peu abordée dans nos communautés.

Elle participe alors à un appel à concourir diffusé sur les plateformes sociales des personnalités publiques dont elle suit les activités. Sa récompense a été la participation au symposium international en hommage à Fatou Sow, une sociologue sénégalaise engagée dans la mise en lumière des talents et associations oeuvrant dans les droits des femmes en Afrique au travers la Fondation de l'innovation pour la démocratie.

Sur les quinze vidéos envoyées par les aspirantes, dont sept répondant aux critères émis par l'appel à candidatures, trois ont reçu les votes du public : Laurence Christelle Anokoua de la Côte d'Ivoire, Chafik Nadiyah Bancé du Burkina Faso et Franche Orchidée Malanda de la République du Congo.

Le symposium qui s'est tenu au Musée des civilisations noires de Dakar, avec parmi les partenaires l'Université internationale de Rabat, l'Agence universitaire de la Francophonie ou encore l'Institut de recherche pour le développement, a eu pour objectif de faire valoir le féminisme africain axé sur un rapport renouvelé au patriarcat et en rupture avec les idées et pratiques reçues de l'Occident.

Il aura permis de faire valoir de nouvelles manières d'aborder le débat public, de régir les communautés, d'oeuvrer en faveur du progrès en rendant véritablement le pouvoir au peuple, en prenant en compte son narratif et sa sensibilité et dont celles essentielles de la femme.

Faisant valoir sa voix sur un panel d'universitaires, de jeunes de la société civile, et d'anciennes membres du gouvernement, Franche Orchidée Malanda exprime sa gratitude et sa fierté d'avoir fait entendre la voix de la femme congolaise qu'elle est. Au sortir du symposium, elle avoue se sentir un mitigée en analysant la situation des droits des femmes au Congo l'emmenant à se confier sur la question : " Les textes existent, mais ils ne suffisent pas. Il faut un engagement réel, une volonté politique forte, et surtout, une reconnaissance du travail des femmes, encore trop souvent invisible. En tant que militante pour les droits des femmes au Congo, je me bats au quotidien pour l'accès aux soins de santé en zone rurale, où les femmes sont souvent oubliées. Mon engagement, c'est de faire en sorte que chaque femme, même la plus isolée géographiquement, puisse vivre dans la dignité et connaître ses droits. J'ai participé à ce concours parce que je voulais que le combat de la femme congolaise que je suis soit vu, entendu et reconnu au-delà de nos frontières. C'est un prolongement de mon engagement sur le terrain. À travers ce concours, j'ai voulu porter la voix de celles qui luttent dans l'ombre".