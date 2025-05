Congo-Brazzaville: Cinéma - 'Violent' dernier film d'Albe Diaho

Le film de sensibilisation aux violences conjugales alerte l'opinion publique, femmes et hommes en général, sur les violences faites aux femmes dans le silence de leur foyer. De 1h 5 minutes avec des scènes parfois insoutenables, le film décrit l'horreur que subissent des femmes sous l'emprise de leur bourreau. Produit par Ciblerecordfilm, il tombe à point nommé pour susciter une prise de conscience auprès des jeunes filles.

Nouvellement mère, Therez vit une belle romance avec Destin, son conjoint, jusqu'au jour où celui-ci tombe sur un SMS qui le transforme radicalement. Soupçonneux et jaloux, il se transforme peu à peu en bourreau. Therez ne reconnaît plus son mari, aimant et avenant, mais elle lui trouve néanmoins des excuses et le protège en s'infligeant toute la responsabilité et prie que celui-ci change.

Confuse, apeurée et tétanisée par tant de maltraitances, Therez a peur de se confier de peur d'être jugée. Ainsi, ce film met sous les projecteurs une femme intérieurement cabossée par ce qu'elle endure qui hésite entre rester ou partir face à son monde qui s'écroule.

Voilà résumée l'histoire de ce long métrage où Albe ne se contente pas seulement de mettre en lumière les violences domestiques mais pose aussi sa caméra sur le personnage de Destin, narcissique et autoritaire qui utilise toutes sortes de risses pour déstabiliser son épouse : humiliation, disputes fréquentes, maltraitance, bref tout y passe et, une fois l'incident passé, ce dernier se confond en excuses.

Mais ce qui dérange dans le film c'est l'incapacité de Therez qui malgré toutes ces horreurs « refuse" d'ouvrir les yeux et ironie du sort, elle continue à le défendre (il n'est pas méchant, il ne fait pas exprès, c'est de ma faute), car elle est convaincue que tout reviendra à la norme. Elle maquille donc sa réalité pour ne rien faire transparaître autour d'elle.

Partir ou rester

Puis un jour elle rencontre Felie, l'ex de Destin et le voile tombe " Destin m'a laissé des cicatrices, je ne permettrai pas qu'il fasse à une autre ce qu'il m'a fait ! ". Une phrase qui va faire tilt aux oreilles de Therez. Elle opte pour la vie et décide de partir non sans remords.

Si les images sont belles, le jeu d'acteurs à la perfection, surtout celui de Christelle Nanda qui campe le rôle principal, il sied néanmoins de notifier que les scènes sont assez violentes: gifles, mots assassins, violences physiques comme cette scène au milieu de la forêt ou la jeune femme tente d'échapper des mailles de Destin.

Toutefois, il sied de préciser que bien que la violence soit présente, il n'y a aucun moment où l'on voit un visage boursouflé ou défiguré, ni d'ecchymose, ou de sang comme on a l'habitude de le voir dans les clips et films traitant de violences domestiques. En effet, plutôt que de montrer, le réalisateur a suggéré : "Je voulais décrire les violences conjugales autrement qu'en horreur."

Enfin, ce long métrage est une gifle, ou plutôt un coup de poing contre les violences faites aux femmes. Il dénonce et condamne ces violences de manière forte et percutante. "Violent", comme l'indique son titre, vise à susciter une prise de conscience et à sensibiliser le public aux différents aspects des violences sexistes, comme les violences conjugales, les violences sexuelles et leurs conséquences.