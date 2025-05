Tunisie: Mercedes-Benz du pays dévoile sa gamme 100 % électrique EQ

Dans le cadre d'un événement immersif baptisé "The New Code", Mercedes-Benz Tunisie a inauguré sa gamme entièrement électrique EQ au sein de son showroom de La Charguia. Une étape historique pour la marque à l'étoile blanche, importée et distribuée en Tunisie par Le Moteur S.A., et un signal fort en faveur d'une mobilité durable, innovante et sensorielle.

Cinq modèles emblématiques ont été présentés : EQB, EQE, EQE SUV, EQS et EQS SUV. Chacun incarne une facette du luxe électrique : performance, autonomie impressionnante (jusqu'à 782 km pour l'EQS), technologies de pointe, et univers sensoriels sur mesure. Le showroom a été totalement repensé en zones immersives, intégrant réalité augmentée, projections et expériences artistiques, pour refléter la vision mondiale « Defining Electric ».

La soirée de lancement a réuni journalistes, experts, influenceurs et personnalités du monde culturel autour d'un cocktail dînatoire rythmé par des sons électroniques et des performances artistiques. Cette mise en scène souligne l'ambition de Mercedes-Benz : conjuguer esthétique, intelligence technologique et engagement environnemental, sans renoncer à son héritage de raffinement.

Avec cette nouvelle gamme, Mercedes-Benz Tunisie réinterprète les codes du luxe à l'ère électrique, entre puissance maîtrisée, autonomie optimisée et design futuriste. Plus qu'une évolution, c'est une révolution silencieuse, où chaque modèle devient un symbole de transition, et chaque conducteur, un acteur du changement.