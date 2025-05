Congo-Kinshasa: Industrie - Louis Watum impulse une nouvelle dynamique technologique avec le projet Okapi

Dans le cadre de la vision du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la transformation industrielle et la valorisation du potentiel congolais, une avancée majeure vient d'être enregistrée ce mercredi 21 mai 2025 à Kinshasa.

Sous l'impulsion du Ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Son Excellence Louis Watum Kabamba, une séance de travail stratégique de haut niveau s'est tenue avec la participation des directeurs généraux sous tutelle, des secrétaires généraux en charge de l'Industrie et des PME, ainsi que des représentants de la Cellule du Climat des Affaires, de la Primature et du Ministère des Finances. Ce cadre de concertation a permis de consolider l'engagement du gouvernement autour d'un projet industriel structurant pour le pays.

Au coeur de cette rencontre : la présentation du projet Okapi, porté par Madame Léa Bêle Mongu, Directrice générale de la société éponyme, et fondé sur les travaux du Professeur Jean Bêle Mongu, chercheur congolais de renommée internationale et professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cette initiative illustre la volonté de capitaliser sur l'intelligence congolaise pour développer une industrie technologique locale forte.

Le projet s'articule autour de quatre axes majeurs : l'impression 3D, l'énergie solaire, le stockage d'énergie et l'électronique. Il prévoit notamment l'installation d'imprimantes 3D dans 40 universités du pays dans le cadre du programme étudiant-entrepreneur, visant à renforcer les compétences techniques des jeunes, stimuler l'innovation locale et encourager la création d'entreprises dans le secteur des technologies.

Plus ambitieux encore, Okapi envisage l'acquisition de terrains en RDC pour y implanter une chaîne de fabrication et d'assemblage de produits électroniques -- téléphones, tablettes, ordinateurs -- à partir des minerais critiques congolais. Cette démarche vise à rapatrier une production aujourd'hui externalisée dans 85 usines réparties dans 25 pays hors d'Afrique, et à faire de la RDC un acteur central de la production technologique sur le continent.

Financé et accompagné par le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI), le projet bénéficie d'un solide soutien institutionnel. Il s'inscrit dans une logique de partenariat public-privé, incarnant une nouvelle dynamique industrielle fondée sur l'innovation locale, la valorisation des ressources nationales et l'autonomisation de la jeunesse congolaise.

À travers ce projet d'envergure, le Ministre Louis Watum Kabamba réaffirme la volonté du Gouvernement de bâtir une industrie congolaise moderne, inclusive et souveraine, moteur d'emplois et de croissance durable pour le pays.