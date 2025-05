Afrique Centrale: Sous la conduite de l'ARPTC - La RDC primée au salon OSIANE pour son innovation numérique

La République Démocratique du Congo a brillé lors de la 9e édition du Salon International de la Tech et de l'Innovation de l'Afrique Centrale (OSIANE), qui s'est tenue du 13 au 16 mai dernier à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Conduite par l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC) et l'Agence de Développement du Numérique (ADN), la délégation congolaise a porté haut les couleurs de la RDC dans ce grand rendez-vous régional de l'innovation technologique, placé cette année sous le thème : « Bongwana, transformons nos défis en opportunités ».

Le point d'orgue de cette participation a été la journée spéciale dédiée à la RDC, baptisée « DRC DAY », articulée autour du thème « RDC, pays solution au coeur de l'Afrique ». Ce moment stratégique a permis de mettre en lumière les atouts du pays, sa vision numérique ambitieuse, ainsi que les solutions technologiques issues d'un écosystème entrepreneurial en pleine effervescence.

Panels de haut niveau, conférences, expositions, démonstrations de solutions locales et présence d'un pavillon national ont souligné la volonté manifeste de la RDC de se positionner comme un acteur central de la transformation numérique sur le continent. Le Challenge Startup Bassin du Congo, auquel ont participé dix jeunes pousses congolaises, a permis de révéler les talents créatifs portés par la jeunesse numérique du pays.

La grande victoire est revenue à la startup « Spécial », fondée par le jeune Congolais Clever Menji Mbuyi, âgé de 20 ans, qui a remporté le premier prix OSIANE Afrique Innov avec son projet « Genesis » : un réchaud à induction solaire, intelligent, rechargeable et contrôlable via une application mobile. Cette innovation, saluée pour son caractère écologique, économique et parfaitement adapté aux réalités africaines, a été récompensée par une enveloppe de 15 000 dollars et une participation au salon VivaTech à Paris, du 11 au 14 juin 2025. Une reconnaissance internationale qui consacre l'ingéniosité congolaise.

Sous la guidance de l'ARPTC : la RDC, « pays solution » en marche

La participation remarquée de la RDC à OSIANE 2025 s'inscrit dans la dynamique impulsée par la vision du Chef de l'État, SEM Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire du numérique un levier d'intégration régionale, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Le partenariat triennal signé entre l'ARPTC et OSIANE en avril 2025 a permis de consolider une collaboration stratégique au service de l'innovation.

À travers des initiatives portées par l'ARPTC et l'ADN, la RDC s'impose comme un véritable laboratoire de solutions numériques africaines. Du développement des infrastructures numériques au soutien des startups, en passant par la promotion de l'inclusion numérique et de la cybersécurité, le pays entend bâtir une transformation digitale souveraine et durable.

En affirmant sa vocation de hub technologique central, grâce à sa position géographique et à ses ressources stratégiques, la RDC se donne les moyens de devenir un pont numérique entre les régions australe, centrale et orientale du continent. Sa participation à OSIANE 2025 en est une parfaite illustration : une démonstration de savoir-faire, de leadership régional et d'engagement en faveur de l'innovation inclusive.

Avec une jeunesse talentueuse, un écosystème numérique en pleine croissance et une ambition politique clairement définie, la RDC confirme son rôle de pays solution, prête à transformer ses défis en opportunités pour l'Afrique et le monde.