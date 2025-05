Le Musée national de Kinshasa a accueilli, ce mardi 20 mai, la cérémonie de vernissage du livre " Crimes graves et massifs commis à Goma et Bukavu". Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de la consolidation d'un environnement de paix, de sécurité et de coopération entre la République Démocratique du Congo et les pays signataires de l'Accord-cadre d'AddisAbeba. Il documente aussi les différents crimes commis à l'Est du pays notamment, dans les provinces du Nord- Kivu et Sud- Kivu par l'armée Rwandaise et ses supplétifs du M23/AFC.

Le Mécanisme national de suivi (MNS), à travers cet ouvrage, sensibilise la Communauté Internationale sur les mobiles de l'agression de la République Démocratique du Congo par le Rwanda. Elle est motivée pendant trois décennies, par des raisons économiques et de gain financiers pour le Rwanda et ses supplétifs. A cet effet, le coordonnateur du MNS, le professeur Ntumba Luaba, a, dans son intervention, démontré les sites occupés par les groupes rebelles à l'Est de RDC en précisant : « Les Forces spéciales rwandaises et le groupe rebelle M23/AFC ont commis sur le sol congolais des crimes de guerres, des violations à répétition des droits de l'homme et des femmes, qu'il entend documenter pour poursuivre afin d'éclore la vérité».

Et d'ajouter que ces affres à l'encontre des Congolais n'ont pas épargné Goma et Bukavu, causant près de 12 millions de morts. «Massacres à répétition, assassinats ciblés des activistes de la société civile et des droits de l'homme, viols et violences sexuelles utilisés comme armes de guerre, de déstructuration sociale et communautaire, enrôlement forcé d'enfants, enlèvement de personnes, y compris des malades et des blessés, y compris dans les hôpitaux », a eu à déplorer le coordonnateur du MNS.

Pour clore, le Professeur Ntumba Luaba a appelé les pays de la Région à poursuivre leurs efforts dans la restauration de la paix. « Pour le Mécanisme national de suivi de l'Accord-cadre cadre d'AddisAbeba, ces pays doivent impérativement poursuivre la paix et non la guerre et la vengeance», avant d'ajouter qu'il est plus que temps pour le Rwanda et tous ses autres voisins de se conformer à l'esprit et à la lettre de la Résolution 2773 adoptée par le Conseil de sécurité de février 2025, appelant le Rwanda à retirer ses troupes et à cesser tout appui au groupe M23-AFC.