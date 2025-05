Afrique: Ligue des Champions / Dodo Elgabas (Pyramids) - 'On est prêts'

Ils n'ont rien à perdre, tout à prouver. Samedi à Pretoria, Pyramids FC s'apprête à disputer la première finale de Ligue des Champions CAF de son histoire face aux Mamelodi Sundowns. Un choc des extrêmes, entre un nouveau venu ambitieux et un champion d'Afrique aguerri. Mais pour l'attaquant vedette Dodo Elgabas, pas question de trembler : "Nous sommes très heureux d'être ici. C'est un immense accomplissement pour nous, mais on ne vient pas en spectateurs. On est prêts."

Face à une équipe sud-africaine rompue aux grands rendez-vous - sacrée en 2016 - les Égyptiens avancent avec l'insouciance des outsiders et la confiance née d'une montée en puissance régulière. "On les a joués l'an passé, on les connaît bien et ils nous connaissent aussi. Le livre est ouvert entre nous. Ce sera une vraie bataille", assure Elgabas, déterminé à faire tomber les favoris.

Soutenu par un groupe soudé et une ambiance qu'il décrit comme "léger comme un nuage", le buteur croit en son équipe. "L'état d'esprit est exceptionnel. Mes coéquipiers sont prêts, et j'espère que tous les fans à travers le continent vont vibrer demain."

Avec, en ligne de mire, le trophée le plus prestigieux du football africain des clubs. Une première pour les Pyramids, une obsession pour les Sundowns. Et une promesse : celle d'un duel au sommet, entre rêve d'étoile et soif de reconquête.