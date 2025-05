Guinée: La présidence se montre prudente sur le retour à l'ordre constitutionnel en 2025

Alors que le Premier ministre guinéen Bah Oury avait annoncé le 12 mai dernier la tenue de l'élection présidentielle cette année, le secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, s'est montré plus jeudi 22 mai plus réservé, affichant également ses réserves quant à un retour à l'ordre constitutionnel.

Le porte-parole de la présidence et son homologue du gouvernement tenaient ensemble une conférence de presse sur le retrait récent de dizaines de permis miniers par décret présidentiel.

Mais le général Amara Camara est brièvement revenu sur la déclaration lapidaire du Premier ministre Bah Oury devant un panel d'investisseurs à Abidjan. Ce dernier annonçait que le « 21 septembre 2025, le référendum constitutionnel sera organisé, et décembre 2025, à la fois la présidentielle et les législatives ».

Cette affirmation sur un sujet aussi crucial, hors des canaux officiels et habituels de la junte du CNRD, a poussé le général Amara Camara à nuancer les propos du Premier ministre. « En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections. Mais nous voulons faire de 2025 une année électorale, conformément à la volonté du chef de l'État », a lancé le porte-parole de la présidence. Le haut gradé a garanti que le référendum constitutionnel se tiendra bel et bien le 21 septembre prochain.

La question de la présidentielle est d'autant plus sensible que la campagne de recensement de la population, à partir duquel sera tiré le nouveau fichier électoral, accuse des retards importants et rencontre plusieurs difficultés.