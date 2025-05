Sénégal: Ecole de code Sonatel Academy - Célébration de la promotion 2024 avec 171 jeunes diplômés

Le jeudi 22 mai 2025, le Groupe Sonatel a organisé la cérémonie de graduation day de la promotion 2024 de l'Ecole du Code Sonatel Academy placée sous la présidence de Amadou Moustapha Ndjekk Sarré, Ministre de la Formation professionnelle et technique avec comme marraine Docteur Aïssatou Mbodj, Déléguée générale de la Der.

Selon un communiqué de presse, c'est une initiative phare qui montre son engagement pour l'employabilité des jeunes à travers les compétences numériques.

«Un engagement de Sonatel pour la formation et l'employabilité des jeunes sous le thème : « 40 ans de Leadership numérique : inspirer, transformer, ambitionner », la cérémonie de graduation day est ainsi l'occasion de célébrer le parcours, la résilience et les perspectives de 171 talents, futurs acteurs de la transformation numérique du Sénégal », lit-on dans le document.

Selon la même source, elle marque également la volonté renouvelée de Sonatel à accompagner les politiques publiques en matière de formation qualifiante et d'employabilité des jeunes. Depuis 40 ans, rappelle le document, Sonatel oeuvre activement pour le développement du capital humain au Sénégal, en soutenant des initiatives structurantes dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'innovation.

En 2017, cette vision a pris un tournant décisif avec la création de Sonatel Academy, la première école de codage gratuite en Afrique de l'Ouest. Depuis sa création, précise-t-on, l'École du Code s'est illustrée comme un acteur de référence dans la formation numérique au Sénégal. Pionnière dans son modèle, elle offre un accès gratuit, équitable et qualitatif à des formations de pointe, en phase avec les besoins évolutifs du marché de l'emploi. Chaque année, précise-t-on, des centaines de jeunes, majoritairement non diplômés de l'enseignement supérieur, y sont formés gratuitement dans les métiers du numérique à fort potentiel.

«Grace à la pédagogie active, axée sur la pratique et l'apprentissage par projets, l'Ecole du Code Sonatel Academy favorise une montée en compétences rapide et adaptée aux besoins du marché. Mais l'engagement de Sonatel ne s'arrête pas à la formation. Depuis ses débuts, l'école oeuvre activement pour l'insertion professionnelle des apprenants à travers partenariats en entreprises, stages, alternances, accompagnement à l'auto-emploi, etc. Autant de leviers mobilisés pour offrir aux jeunes des opportunités concrètes et durables », explique l'opérateur.

Selon le communiqué, avec un taux d'insertion professionnelle qui dépasse les 90 %, l'École du Code démontre que le numérique peut être un véritable levier de transformation sociale, d'opportunités économiques et d'innovation citoyenne. Le partenariat entre l'École du Code et Amazon Web Services (Aws), leader mondial du cloud, permet aux apprenants de bénéficier d'un contenu pédagogique certifiant, aligné avec les dernières innovations technologiques, et directement connecté aux exigences du marché mondial. Cette alliance stratégique enrichit l'offre de formation tout en renforçant la visibilité internationale des talents sénégalais.