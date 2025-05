Afrique de l'Ouest: BRVM - Embellie retrouvée pour la plupart des activités du marché en fin de semaine.

Au terme de la dernière séance de cotation de la semaine, la plupart des activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont retrouvé leur embellie contrairement à la veille.

La valeur totale des transactions se situe ainsi au-dessus de la barre du milliard de FCFA, s'établissant à 1,288 milliard FCFA contre 888,502 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une hausse de 26,118 milliards, à 11 693,857 milliards FCFA contre 11 667,739 milliards FCFA le jeudi 22 mai 2025.

Concernant la capitalisation boursière du marché des obligations, elle enregistre aussi une hausse de 1,48 milliards, s'établissant à 10 544,460 milliards FCFA contre 10 542,980 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite enregistre une hausse de 0,22% à 303,25 points contre 302,57 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 a gagné 0,20% à 151,81 points contre 151,51 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,45% à 126,18 points contre 125,62 points le jeudi 22 mai 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 4 235 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 5,75% à 2 390 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 5,05% à 1 145 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 3,95% à 2 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 695 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,84% à 545 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 5,95% à 9 800 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,78% à 1 695 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 2 600 FCFA).