Afrique Australe: Tirer les enseignements, agir stratégiquement, préparer la pérennisation

Le programme ECOFISH entre dans son dernier semestre avant sa clôture prévue le 12 septembre. À cette dernière étape, les priorités se recentrent sur la consolidation des acquis, l'ancrage institutionnel et le transfert stratégique des différents plans d'action afin d'en assurer la pérennité au-delà du projet.

C'est dans ce contexte que s'est tenu, le 15 mai à Gaborone, au Botswana, le sixième Comité de pilotage du programme, sous la présidence de la Communauté de développement d'Afrique australe. La réunion s'est déroulée en présence de représentants de la délégation de l'Union européenne, de la Commission de l'océan Indien (COI) ainsi que des Communautés économiques régionales africaines. Les membres du comité ont examiné les performances des cinq plans d'action en cours, ainsi que les mesures mises en oeuvre à la suite des recommandations issues de la session précédente, tenue en 2024.

Pour Catalin Gherman, chef adjoint de la coopération à la délégation de l'Union européenne au Botswana, des efforts accrus sont nécessaires pour atteindre les objectifs du programme, notamment en renforçant la durabilité écologique, la gestion des pêches basée sur les données ainsi que les activités de surveillance, de contrôle et de suivi en mer. Il a également salué les résultats probants des projets durables menés à petite échelle au niveau communautaire, en insistant sur la nécessité de les étendre à l'ensemble du continent africain. «Pour l'Union européenne, nous sommes à un moment crucial. Il faut tirer les enseignements des années écoulées, concentrer nos efforts sur les actions stratégiques et préparer concrètement la pérennisation du programme», a-t-il affirmé.

De son côté, Alice N'Diaye, directrice au Secrétariat général de la COI, a présenté un aperçu des principales actions menées dans le cadre d'ECOFISH, en mettant particulièrement l'accent sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à travers le Plan régional de surveillance des pêches. Elle a rappelé que les États membres ont réaffirmé leur engagement à pérenniser ce plan, comme exprimé lors du cinquième Sommet de la COI en avril et lors de la troisième Conférence ministérielle organisée aux Seychelles en février. L'accent sera désormais mis sur la consolidation, la durabilité et le transfert stratégique des initiatives du programme afin de renforcer l'appropriation régionale et continentale, et préserver cet héritage commun.

Rappelons que le programme ECOFISH, financé par le 11e Fonds européen de développement (FED), est une initiative interrégionale lancée en 2018 visant à améliorer la gestion durable des ressources halieutiques marines et continentales dans la région Afrique de l'Est, Afrique australe et océan Indien, tout en contribuant à l'économie bleue.

Le programme vise une gestion durable des pêches pour réduire la pauvreté, renforcer la sécurité alimentaire, accroître la résilience face au changement climatique et préserver la biodiversité marine. Il est déployé dans 18 pays de la région à travers cinq axes principaux. À travers ces actions, le programme vise à renforcer la gouvernance halieutique, promouvoir une exploitation durable des ressources et améliorer les conditions de vie des communautés dans une approche harmonisée et inclusive. Il positionne la région de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe et de l'océan Indien comme un pôle de référence en matière de gestion durable et axée sur les résultats des ressources halieutiques, tant sauvages qu'aquacoles, contribuant ainsi aux objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.