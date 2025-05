Ile Maurice: Difficultés d'accès aux vols, des Rodriguais tirent la sonnette d'alarme

Une lettre ouverte adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam, par Lawrence Meyepa, habitant engagé de Rodrigues, le 11 mai, met en lumière les difficultés croissantes d'accès aux vols entre Rodrigues et Maurice, une situation «critique».

Sollicité, Lawrence Meyepa nous a transmis les points clés des doléances. Il explique que «la pénurie de places sur les vols entre Maurice et Rodrigues engendre de nombreux problèmes quotidiens pour les Rodriguais, affectant aussi bien leur vie personnelle que professionnelle». Il mentionne que de nombreux travailleurs, basés à Maurice ou à Rodrigues, peinent à rendre visite à leurs proches ou à honorer leurs obligations professionnelles. Cela complique aussi l'accès aux traitements et consultations spécialisées non disponibles à Rodrigues.

«Les familles rodriguaises dont les enfants étudient à Maurice se sentent particulièrement isolées», ajoute-til. Dans l'autre sens, les étudiants peinent aussi à rentrer chez eux, faute de place. La séparation familiale devient un véritable casse-tête : «Beaucoup de familles ont des proches à Maurice, mais réussir à les voir relève d'un parcours du combattant», déplore-t-il.

Les professionnels ne sont pas épargnés. Leurs activités entre Rodrigues et Maurice voient leur efficacité et leur développement entravés par les restrictions actuelles. Quant au tourisme, il est en net recul. «Même des touristes motivés n'arrivent pas à réserver un vol.C'est tout le potentiel économique de l'île qui est freiné», fait-il remarquer.

Cette accumulation de difficultés à se déplacer entre Rodrigues et Maurice alimente un sentiment d'injustice. «Nous, Rodriguais, méritons la même considération, la même liberté de mouvement et les mêmes droits fondamentaux que tout autre citoyen de la République. Pouvoir voyager pour travailler, étudier, se soigner, voir sa famille ou simplement rentrer chez soi ne devrait pas être un privilège, mais un droit. Il est temps que des solutions concrètes soient mises en place, avec une réelle écoute des besoins spécifiques de notre île.»

Dans cette optique, plusieurs solutions sont proposées pour améliorer l'accès entre Rodrigues et Maurice : augmenter la fréquence des vols afin de répondre à la demande croissante ; établir des liaisons plus régulières avec La Réunion pour désengorger la ligne principale Maurice-Rodrigues ; réserver un quota de sièges pour les Rodriguais résidents et les situations urgentes; revoir les politiques tarifaires pour mieux équilibrer l'accès entre touristes et résidents ; et réintroduire les liaisons maritimes entre Maurice et Rodrigues. Nous avons sollicité Air Mauritius et sommes toujours en attente d'un retour.