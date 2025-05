Ile Maurice: Roupie mauricienne - Regain de stabilité sur fond d'intervention ciblée

La prochaine réunion du Monetary Policy Committee (MPC) a été fixée au 13 août, selon le procès-verbal de la réunion tenue le 7 mai et publié mercredi sur le site de la Banque de Maurice. Celle-ci note qu'en 2025, le marché des changes mauricien montre des signes de stabilisation, en particulier vis-à-vis du dollar américain.

Cette accalmie, souligne le procès-verbal, fait suite à une série d'interventions mesurées de la Banque de Maurice, qui a injecté un montant cumulé de USD 25 millions depuis la dernière réunion du MPC. Objectif : contenir la volatilité excessive de la roupie et corriger les imperfections structurelles du marché des devises.

Entre le 4 février et le 29 avril 2025, la roupie s'est appréciée de 3,8 % par rapport au dollar américain, inversant ainsi la tendance baissière observée au second semestre 2024. Cette évolution s'est produite malgré un affaiblissement de la roupie face à l'euro et à la livre sterling - un reflet des ajustements différenciés sur le marché mondial des devises. L'indice du taux de change effectif de Maurice, le MERI (Mauritius Exchange Rate Index), est passé de 129,5 en décembre 2024 à 127,5 en avril 2025, traduisant une appréciation effective de 1,6 %.

Ce raffermissement de la monnaie nationale s'explique par une combinaison de facteurs : les mesures correctives adoptées par la Banque centrale pour rétablir l'ordre sur le marché domestique, une meilleure liquidité en devises, soutenue par le maintien de réserves internationales élevées - estimées à USD 8,8 milliards fin mars 2025, soit 12,2 mois de couverture des importations - ainsi qu'un contexte local marqué par une réduction des tensions inflationnistes, renforçant la confiance dans la monnaie nationale.

Toutefois, cette embellie ne doit pas occulter les défis structurels persistants. La forte dépendance de l'économie mauricienne aux importations, réglées principalement en dollars, fait de la parité USD/MUR un facteur clé de l'inflation importée. Dans un environnement mondial instable - marqué par l'incertitude géopolitique et les effets de la nouvelle politique tarifaire américaine -, la gestion du taux de change demeure un exercice d'équilibre délicat. La résilience du secteur bancaire, avec un ratio de liquidité (LCR) de 330,6 % et un ratio de solvabilité (CAR) de 21,2 %, offre une marge de manoeuvre pour absorber d'éventuels chocs externes. De plus, la croissance soutenue du crédit au secteur privé (+10,4 % en mars 2025) témoigne d'une dynamique économique encore porteuse.

En somme, bien que la Banque de Maurice ait réussi à restaurer une certaine stabilité de la roupie, celle-ci reste exposée aux aléas externes. La poursuite d'une gestion prudente des réserves, combinée à des politiques monétaires et budgétaires cohérentes, sera essentielle pour préserver cette stabilité dans la durée.