Le Mouvement Populaire de Libération du Soudan-Nord (le Front révolutionnaire) a publié vendredi un communiqué de presse condamnant les sanctions américaines injustes imposées au pays.

Le communiqué indique que la direction du mouvement surveille les répercussions de la décision américaine, qui a été imposée sur la base de faux rapports et d'informations diffusés par certaines parties hostiles au Soudan.

La déclaration indique : « Cette mesure inconsidérée pourrait conduire à de nouvelles complications dans la crise soudanaise en cours, au lieu de combiner les efforts pour trouver des solutions qui permettent d'assurer la paix et la stabilité. »

La déclaration indique que cette décision injuste a créé une grande déception parmi le peuple soudanais, qu'elle a été prise sans tenir compte des faits sur le terrain, qu'il n'existe aucune preuve pour la soutenir et qu'elle intervient à la lumière des progrès considérables réalisés par les forces armées et leurs forces d'appui sur divers fronts.

Le mouvement a exprimé son rejet des sanctions américaines, affirmant que cette approche ne brisera pas la détermination du peuple soudanais libre à avancer vers la libération de son pays des rebelles et des colonisateurs, et à poursuivre sa recherche d'outils pour construire un état de paix, de justice sociale, de développement global et forger de bonnes relations avec le monde.

La déclaration publiée par Saad Mohammed Abdallah, porte-parole officiel du mouvement, a déclaré : « Si les États-Unis doivent se préoccuper des affaires du Soudan, alors il est juste qu'ils imposent de sévères sanctions aux gouvernements des pays qui violent les conventions et traités internationaux en soutenant et en finançant la milice rebelle des Forces de soutien rapide. »

Le Mouvement populaire a exprimé son espoir que le grand peuple soudanais, les organisations politiques nationales et les puissances du nouveau monde s'engageraient à obtenir la justice internationale pour les Soudanais qui résistent désormais seuls au colonialisme. Ils sont également confrontés aux décisions américaines motivées par les ambitions des puissances coloniales.

Le mouvement a déclaré qu'il s'agit d'un moment historique où les rangs doivent être unis pour mener la bataille pour le destin national, soulignant que le Soudan ne permettra absolument pas la poursuite des massacres et des déplacements de son peuple et le pillage de ses richesses. Il a appelé le gouvernement américain à revoir ses positions et à enquêter sur les faits avant de prendre des décisions.