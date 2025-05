Afrique: Deux Africains honorés pour leur engagement exceptionnel en santé publique 

A Genève, ce 23 mai 2025 , l’Afrique s’est vu e être honorée lors de la cérémonie de remise des prix de la 78e Assemblée mondiale de la santé. Deux figures africaines de la santé publique, tel le que la sud-africain e Pr. Helen Rees et le tunisien Dr.Majed Zemni ont été distingués pour leur contribution exceptionnelle à la santé mondiale.



D’après l’Organisation mondiale de la Santé , le professeur Helen Rees d’Afrique du Sud a reçu le prix Memorial Dr LEE Jong- Wook pour la santé publique.

Fondatrice de l’Institut Wits Reproductive Health and HIV ( Wits RHI) en 1994, elle a dirigé des programmes ayant permis de traiter plus de 650 000 personnes vivant avec le VIH.

Présente dans 52 sites en Afrique du Sud et active dans 23 pays, elle a également mis en place le Hillbrow Health Precinct , un modèle d’intégration entre santé communautaire, régénération urbaine et recherche médicale. Pour le professeur, il faut dire que ce prix n’est que le résultat des années de durs labeurs. Dans ses mots de remerciements , elle booste davantage les gouvernants à financer les évolutions et engagement s réalisés dans le domaine de la santé. « Continuons la lutte pour la santé pour tous » , a-t-elle déclaré en recevant son prix.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations.



De son côté, le Dr Majed Zemni de la Tunisie s’est vu attribuer le prix Nelson Mandela pour la promotion de la santé.

Président de l’Association tunisienne de médecine légale et de sciences criminelles, ainsi que de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) , il a œuvré à l’élaboration de textes législatifs encadrant les droits des patients et la responsabilité médicale. « La santé est un dénominateur commun pour l’humanité tout entière » , a-t-il rappelé dans son discours.

À l'en croire, la santé est un sujet commun qui n’épargne personne. Il appelle à la contribution de tous pour un système de santé plus avancé.



Retenons que les deux distinctions ont été décernées par le Conseil exécutif de l’OMS, sur recommandation de jurys indépendants, à l’issue d’un processus de sélection lancé après la précédente Assemblée mondiale de la santé.



Ces récompenses soulignent l’impact croissant de l’expertise africaine dans les politiques et les pratiques de santé publique à l’échelle mondiale.

Pour rappel, il s’agit de six lauréats de 2025 qui ont reçu leurs prix du président Teodoro J à l’occasion de la soixante-dix-huitième Assemblée mondiale de la santé. Tous proviennent de quatre régions de l'OMS, à savoir, l’Afrique, la Méditerranée orientale, l'Europe et le Pacifique occidental.