Congo-Kinshasa: Affaires foncières - Les syndicalistes soutiennent les réformes engagées pour l'assainissement du secteur

Le Collectif des syndicats des Affaires foncières appuie les réformes initiées par la ministre d'État en charge des Affaires foncières, Acacia Bandubola, visant à assainir un secteur longtemps marqué par des conflits et des constructions anarchiques.

Dans une déclaration faite jeudi 22 mai au Palais du Peuple, les syndicalistes ont salué la détermination de la ministre à rétablir l'autorité de l'État dans le secteur foncier congolais.

« Nous saluons les réformes courageuses visant à mettre fin aux pratiques illégales, telles que la déclaration abusive des biens sans maître, les morcellements anarchiques et les attributions irrégulières de concessions. Nous encourageons cette volonté de promouvoir une gouvernance foncière saine, équitable et durable », a affirmé Léon Bakaka Kalamba, rapporteur du collectif.

Pour les syndicalistes, ces réformes sont essentielles pour transformer le sol congolais en un véritable levier de développement.

« La protection des populations et la préservation de l'environnement urbain sont des priorités non négociables. Nous appelons la population à éviter les achats et constructions anarchiques. Nous invitons également tous les acteurs du secteur, les partenaires techniques et les citoyens à soutenir cette dynamique visant à faire du foncier un facteur de développement, et non de conflit et de précarité », ont-ils conclu.