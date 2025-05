Togo: L'ITC accompagne la montée en puissance du commerce togolais

Le Centre du commerce international (ITC), agence conjointe de l'OMC et de l'ONU, oeuvre depuis plusieurs années à la montée en puissance du secteur privé togolais, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Son objectif : faire du commerce un moteur de transformation économique durable, inclusive et compétitive.

Dans un entretien accordé à Republicoftogo.com, Ludmila Azo, gestionnaire pays de l'ITC, revient sur les actions phares menées au Togo et les ambitions futures.

Un écosystème cohérent autour de la compétitivité

L'ITC déploie une approche systémique, articulant divers outils pour booster la performance commerciale du Togo. Au coeur de cet écosystème : le Togo Trade Portal, une plateforme stratégique de transparence qui facilite l'accès à l'information pour les entreprises et les aligne sur les normes de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) et de l'OMC. Le portail permet aux acteurs du commerce d'anticiper les exigences, estimer les coûts et mieux se conformer aux règles du commerce intra-africain.

Autre dispositif central : le Mécanisme d'Alerte et d'Observation Commerciales (MAOC), qui permet aux entreprises de signaler en ligne les obstacles non tarifaires qu'elles rencontrent. Chaque cas est examiné par un comité technique réunissant les administrations concernées, avec pour but de réduire les écarts entre réglementation officielle et pratique de terrain.

Renforcement des capacités et structuration de filières

L'ITC accompagne également les entreprises à franchir le cap de l'exportation. Des formations ciblées sont proposées sur l'intelligence de marché, les outils numériques et les exigences spécifiques de la ZLECAf. L'organisation travaille aussi à la structuration de filières durables à fort potentiel export, comme le soja, tout en offrant une assistance technique directe aux exportateurs.

Avec le soutien de partenaires comme Afreximbank, la GIZ, la Team Europe ou encore la Société islamique internationale de financement du commerce, l'ITC oeuvre à une intégration régionale active du Togo dans les chaînes de valeur africaines.

Dialogue public-privé et réformes structurelles

Le rôle de l'ITC ne s'arrête pas à l'opérationnel. Il agit également comme interface entre le secteur public et le secteur privé pour orienter les réformes. Ce dialogue constant a permis l'élaboration de policy briefs sur la simplification des procédures, la digitalisation, et la gestion coordonnée des frontières.

Ces initiatives alimentent une dynamique de réforme durable, renforçant l'ancrage d'outils numériques dans la gouvernance nationale du commerce.

Le commerce comme levier de souveraineté économique

Pour Ludmila Azo, l'action de l'ITC est conçue comme une architecture intégrée, destinée à consolider la résilience du secteur privé, à promouvoir l'inclusion (notamment des femmes et des jeunes) et à appuyer l'ambition de souveraineté économique du Togo.

Le Togo Trade Portal, le MAOC, les formations, les réformes réglementaires et les projets d'intégration régionale forment un ensemble cohérent au service d'un commerce compétitif et transformateur.

« Ce portail n'est pas une simple vitrine d'information, c'est un levier stratégique qui positionne le Togo comme un acteur proactif dans l'harmonisation régionale. »

Une vision partagée

La réussite de cette stratégie repose sur une coopération étroite avec le Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, les partenaires nationaux et internationaux. L'ITC se dit prêt à consolider ces acquis et à lancer de nouveaux projets pour inscrire durablement le commerce togolais dans la dynamique continentale de la ZLECAf.

Le message est clair : au Togo, le commerce n'est plus perçu comme une fin en soi, mais comme un outil de développement, d'inclusion et d'intégration africaine.